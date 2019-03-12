دعوة إلى تنمية استراتيجيات الموارد البشرية

المصدر: دبي- البيان

أكد كريستوفر بايج، الرئيس التنفيذي لشؤون المواهب والمكافآت والأداء لدى شركة «ايون» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن بناء الموارد البشرية يعد واحداً من أهم النتائج المستهدفة ضمن «رؤية الإمارات 2021»، بالإضافة لكونه يتمتع بأهمية متنامية بالنسبة للمؤسسات الساعية للوصول إلى إمكاناتها الحقيقية، وذلك في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وأشار إلى أنه من الضروري لكافة المؤسسات ترسيخ جهود تنمية رأس المال البشري كجزء من ثقافة المؤسسة، وهي ناحية تكتسب أهمية قصوى في عصرنا الحالي بشكل خاص، وذلك في ظل التغيرات الاجتماعية الكبيرة التي نشهدها، والناتجة عن التطور غير المسبوق للابتكارات التكنولوجية المختلفة.

ويجب الاستفادة من تقارير مستويات ارتباط الموظفين لعام 2018 حيث تدرك المؤسسات أكثر من أي وقت مضى أهمية الحوار المتواصل مع الموظفين لتحسين تجارب العمل الخاصة بهم، حيث يشير تقرير أبحاث تجارب الموظفين لشركة«ايون» لعام 2018، إلى أن 82% من الشركات في المنطقة تعمل على قياس معدلات ارتباط الموظفين لديها، إلى جانب عزم 96% من الشركات القيام بهذه الخطوة خلال العامين المقبلين.

ويعتبر الوقت الحالي هو الفترة المثلى للشركات كي تتخذ الإجراءات اللازمة بناء على النتائج المستخلصة من الاستبيانات التي أجرتها حول مستويات ارتباط الموظفين لعام 2018. وهنا ننصح بضرورة استثمار الوقت في العوامل الأكثر تأثيراً على معدلات المشاركة، إلى جانب تحديد طرق التدخل الأفضل بغرض تعزيز تجربة الموظفين، كما يجب اعتماد التخطيط لتَعاقُب الموظفين كاستراتيجية معيارية حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط، ومعظم بقاع العالم الأخرى، حركة تحول سريعة بشكل استثنائي مدفوعة بالابتكارات التكنولوجية المختلفة.

مواهب

وقال إنه من المهم استكشاف المواهب عالية الإمكانات والاستثمار فيها حيث يسهم استكشاف المواهب ذات الإمكانات العالية خلال مراحل مبكرة في بناء مواهب جاهزة لمواجهة التحديات المستقبلية، فضلاً عن تمكين الشركات من الاحتفاظ بأفضل موظفيها. وبصورة تقليدية، فإن الشركات في المنطقة لم تتبع نهجاً استباقياً فيما يتعلق باستكشاف المواهب الصاعدة من ذوي المهارات والقدرات الملائمة بالشكل الكافي لدفع عجلة أعمالهم.

ويجب اتباع سياسة توظيف أشد تأثيراً حيث يجب أن تركز المؤسسات على تحديث منهجيتها المتبعة لتوظيف المواهب الصاعدة، إلى جانب اعتماد الأدوات والبيانات التي من شأنها تمكين الوصول إلى قرارات توظيف أكثر ذكاء. وأكد أن النصيحة الأكبر تتمثل في أن الشركات لا بد أن تحقق نتائج إيجابية من خلال وضع استراتيجية رأس المال البشري على قائمة الأولويات.