حمدان بن محمد: قوة تجارة دبي تعكس عمق روابطها العالمية

المصدر: دبي - البيان

نجحت دبي في تجاوز العوائق التي واجهت التجارة العالمية، وتمكنت من الوصول بقيمة تجارتها الخارجية غير النفطية في 2018 إلى نحو 1.3 تريليون درهم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية يشكّل إحدى دعائم النمو المستمر للاقتصاد الوطني، ويعكس قوة روابطها العالمية. وقال سموه: «يعزز الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية قدرتنا على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي حددها سموه في مبادئ دبي الثمانية، كإطار عام لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة».

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