شراكة بين رأس الخيمة وأكبر معرض للسفر في سويسرا

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أعلنت إمارة رأس الخيمة مشاركتها بصفة البلد الشريك الرسمي لمعرض «فيسبو 2020»، أكبر معرض تجاري للسفر في سويسرا.

ووقّع هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ وستيفان آمستاد، مدير معرض «فيسبو» اتفاقية الشراكة في جناح رأس الخيمة ببورصة السياحة العالمية في برلين.

وقال مطر: هذه فرصة مميزة لنكون لاستعراض ما تقدمه إمارة رأس الخيمة أمام أبرز ممثلي ورواد قطاعات السياحة والسفر والضيافة الدوليين، وبتاريخها العريق الممتد على مدار أكثر من 7000 عام ومناظرها الطبيعية الخلابة؛ وتعتبر رأس الخيمة وجهة مثالية للمسافرين بقصد الاستجمام أو العمل أو الاستمتاع بوجهات المغامرات الشيقة.

وقال ستيفان أمستاد، مدير معرض «فيسبو: نفخر باستضافة رأس الخيمة في معرض»فيسبو«كأول وجهة سياحية رائدة من العالم العربي، لتعريف زوار المعرض بهذه الوجهة الساحرة التي تزخر بالثروات الثقافية والطبيعية، وسبق لنا أن تشاركنا مع رومانيا في عام 2018 ومنغوليا في 2019 بهدف تسليط الضوء على الوجهات السياحية غير المكتشفة بعد، ونواصل سعينا هذا مع إمارة رأس الخيمة في خطوة للاحتفاء بالذكرى السنوية الثلاثين لمعرضنا.

وأضاف: تأتي هذه الشراكة تأكيداً على مكانة»فيسبو«كمعرض رائد بين معارض السفر الأوروبية عملاً بشعارنا»العالم بأسره في موقع واحد«الذي يمثل دلالة واضحة على توجهاتنا الاستراتيجية.

وأشار إلى أن معرض»فيسبو 2020) يقام في زيوريخ خلال الفترة بين 30 يناير وحتى 2 فبراير 2020، وسيحظى زوار أكبر معرض للسفر في سويسرا بفرصة الاطلاع على ما توفره إمارة رأس الخيمة من تنوع في المعالم السياحية المميزة لاسيما الشواطئ الخلابة والصحاري الشاسعة والجبال ووجهات المغامرات المختلفة.