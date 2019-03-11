«دي إتش إل جلوبال»: دبي مركز عالمي للخدمات اللوجستية والإنسانية

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكدت فاطمة أيت بنداود، رئيس المركز العالمي التخصصي للخدمات اللوجستية الإنسانية لدى «دي إتش إل جلوبال» أن دبي باتت مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والإنسانية للمناطق المنكوبة سواء نتيجة الكوارث الطبيعية أو الحروب في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي دفع الشركة لاختيار دبي لأن تكون مقراً لأول مركز عالمي متخصص في هذا الشأن.

وقالت بنداود في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن سبب اختيار دبي لتأسيس المركز يرجع لقوة شبكة الطيران التي تربط دبي بالعالم بحيث يمكن من دبي الوصول إلى مختلف أنحاء العالم سواء عبر الناقلات الوطنية الإماراتية أو من خلال طائرات «دي اتش إل» أو شركات الطيران الأخرى. كما أن التسهيلات التي توفرها دبي ساهمت بشكل كبير في اختيارها لإقامة هذا المركز.

وأوضحت بنداود أن دبي بما تمتلكه من موقع جغرافي متميز، علاوة على سمعتها المرموقة والعريقة كونها مجمعاً عالمياً لمنظمات الإغاثة والمعونة الدولية، تلعب حالياً دوراً محورياً بوصفها مضيفاً لعدد من المراكز اللوجستية الرئيسية بما في ذلك المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، التي تعد أكبر مركز إنساني في العالم من خلال 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة و48 منظمة غير حكومية تدير العمليات اللوجستية حالياً.

وأضافت رئيسة المركز العالمي التخصصي للخدمات اللوجستية الإنسانية لدى دي إتش إل جلوبال أن المركز يقدم للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية ومورديها والمصنعين مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل الشحن الجوي والبحري والتخليص الجمركي والتخزين والتوزيع المحلي للشحنات الإنسانية.

مشيرة إلى أنه يمكن للمؤسسات استخدام المركز للاستفادة من شبكة الشحن العالمية الواسعة لشركة دي إتش إل جلوبال فورواردينج، من أجل نقل الموارد بسرعة وكفاءة أكبر، وكذلك الخدمات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك الشحنات التي يتم التحكم بدرجة حرارتها وسلسلة التبريد لعلوم الحياة والرعاية الصحية، التي تعتبر من الخدمات الهامة للغاية فيما يتعلق بدعم المشاريع الصحية وتوريد الأدوية والأجهزة الصحية على المدى الطويل في المناطق النامية.

قفزة نوعية

وقالت إن «دي إتش إل»، احتلت مركزاً ريادياً في مجال الخدمات اللوجستية في المنطقة طوال 4 عقود، وأحدثت الشركة قفزة نوعية في مجال صناعة الخدمات اللوجستية على المستوى الإقليمي، من خلال تبني استراتيجيات استثمار كبيرة، وابتكار منتجات مميزة، والتزام الشركة المستمر بتقديم خدمة ممتازة.

وعملت الشركة على وضع صيغة الأعمال التي تواكب احتياجات المنطقة المستقبلية. وقامت بتطوير الحلول التي تناسب مع العملاء، وتساعدهم على تحقيق النجاح، في ظل بيئة اقتصادية سريعة التغير، وتحدياتها المستمرة، بفضل حيازتنا للأدوات والأساليب المناسبة لذلك.