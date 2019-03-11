شراكة بين «ائتمان الصادرات» وبنك رأس الخيمة لدعم «الصغيرة والمتوسطة»

المصدر: دبي-البيان

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني، لمساعدة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال عدد من الخدمات المالية والأدوات التعليمية.

وبموجب الاتفاقية ستتمكن الشركات الإماراتية من الوصول إلى مجموعة من الخدمات والحلول المالية مثل تأمين الائتمان التجاري (التقليدي والمرابحة)، وحلول إدارة مخاطر الائتمان، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الصادرات، وتمويل الشركات، وتأكيد خطابات الاعتماد.

وقّع مذكرة التفاهم كل من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات، وبيتر انجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، بحضور مسؤولين كبار آخرين من كلتا المؤسستين.

وقال ماسيمو فالسيوني:«تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً للغاية في نمو وتطور اقتصاد الإمارات من خلال توفيرها لفرص العمل والابتكار والنمو. ويسرنا أن نتعاون مع بنك رأس الخيمة الوطني الذي يتميز بالحيوية ولا يُعرف فقط بمجموعته الواسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولكن أيضاً بحلوله المالية التي تلعب دوراً كبيراً في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».

من جهته قال بيتر إنجلاند: تتماشى هذه الشراكة مع إحدى أهم ركائزنا الاستراتيجية الرئيسية والتي تعنى بتنويع عروضنا وخدماتنا لعملائنا من أصحاب الأعمال بما يتجاوز عمليات التمويل المعتادة. ويسرّنا أن نعمل معاً لتزويد أصحاب الأعمال بمجموعة من الأدوات اللازمة التي يحتاجونها لتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة وتنمية أعمالهم».