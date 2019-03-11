دبي تحتض معرض المطارات 2019 بمشاركة 375 شركة من 60 دولة

المصدر: دبي-البيان

تحتضن دبي فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمعرض المطارات 2019، الذي تنظمه شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 29 أبريل ولغاية 1 مايو.

ويشارك في المعرض 375 عارضاً من 60 دولة، ويقدر عدد الشركات الدولية بأكثر من 150 شركة، منها 50 شركة عارضة دولية تشارك للمرة الأولى.

كما تشارك أكثر من 60 شركة رائدة في صناعة المطارات، بما في ذلك اولما، وهاندلنغ سيستمز، وايه دي بي سيف غايت، وهانيويل، ونوكيا، وسميث ديتكشن، وايديميا، ودي اف اس افييشن سيرفيسز، وفاندرلاند، وتي ال دي، وسيعاود 75% من العارضين الذين شاركوا في دورة العام الماضي مشاركتهم في دورة العام الجاري.

ويشهد المعرض البيني للأعمال حضور أكثر من 7500 شخص، وسيتضمن فعاليتين تجريان بالتزامن معه هما منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن مطارات الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية بحلته الجديدة، واجتماع الجمعية العامة لمنظمة نساء في الطيران، وقمة الشرق الأوسط وإفريقيا للطيران التي ينظمها مركز المحيط الهادئ للطيران (كابا). ومن المتوقع للبرنامج الحصري لتوفيق الأعمال أن يتجاوز هذا العام حاجز 300 مشتر مستضاف، وذلك عبر فعاليات المحتوى المتنوعة التي سيتضمنها.

وقال محمد عبد الله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: «تمثل المعارض المتخصصة في صناعة ما طريقة رائعة للوصول إلى السوق المستهدفة، وتستهدف المشاركة في المعارض التجارية كسب عملاء جدد وتمكين قرارات الشراء».