33 % نمو محفظة مشاريع «مصدر» للطاقة المتجددة في 25 دولة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن نمو محفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة بنسبة 33 % خلال العام الماضي، لتصل القدرة الإجمالية للطاقة الكهربائية الناتجة عن تلك المشاريع التي تنتشر في 25 دولة ومنها ما دخل حيز التشغيل وما يزال قيد التطوير، قرابة 4 جيجاواط.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «إنترسولار الشرق الأوسط 2019» سلّط يوسف العلي، مدير تطوير الأعمال في إدارة الطاقة النظيفة بشركة «مصدر»، الضوء على توسع مشاريع «مصدر» في المنطقة والعالم.

وتبلغ استثمارات «مصدر» حتى الآن في مشاريع الطاقة المتجددة 12 مليار دولار، وتساهم هذه المشاريع مجتمعة في تفادي إطلاق 5.4 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، في حين يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع «مصدر» في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 10.680 جيجاواط/‏ساعي سنوياً.

وأكد العلي على الدور المهم والرائد الذي تقوم به «مصدر» في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة والعالم، حيث طورت الشركة محطة للطاقة الشمسية بقدرة 10 ميجاواط في مدينة مصدر، ومحطة (شمس 1) بقدرة 100 ميجاواط بأبوظبي كأول محطة للطاقة الشمسية المركزة في المنطقة.

وأشار إلى أن «مصدر» تستهدف رفع إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها وتوسيع نطاق انتشارها عالمياً خلال السنوات القادمة.

وتستهدف دولة الإمارات توفير 50 % من حاجتها من الكهرباء عبر مصادر متجددة بحلول عام 2050، ما يجعلها في طليعة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تسعى إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة. واستأثر دولة الإمارات لوحدها في عام 2018 بنسبة 68% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في منطقة الخليج.

وتتولى شركة «شعاع للطاقة -2»، المملوكة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي و«مصدر» و«إي دي إف رينيوبلز»، مهمة تطوير مشروع المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدبي.

وأوضح فواز المحرمي، المدير التنفيذي لشركة «شعاع للطاقة-2» أنه يتم في المشروع الأول من المرحلة الثالثة، والذي تبلغ استطاعته 200 ميجاواط استخدام تقنية تعقب أشعة الشمس لتعزيز الكفاءة بنسبة 27 بالمئة، وروبوتات خاصة من أجل تنظيف الألواح الشمسية بدون الحاجة إلى المياه، ما يساهم أيضاً في رفع الكفاءة الإنتاجية.

ومن جهة أخرى، تعمل «مصدر» وفق الجدول الزمني المحدد لاستكمال إنشاء محطة بينونة للطاقة الشمسية باستطاعة 200 ميجاواط، أكبر محطة طاقة شمسية في الأردن.