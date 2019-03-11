حميد النعيمي يتفقد «مجمع جراند مول» في عجمان

المصدر: عجمان - وام

تفقد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس «مشروع مجمع جراند مول» الذي بلغت تكلفته الإجمالية 800 مليون درهم ويضم 409 شقق و163 مكتباً تجارياً و90 محلاً ومستشفى ومجموعة مطاعم وعدداً من دور السينما.

ورافق سموه خلال الجولة التفقدية للمجمع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان «عقار» وغالب جابر المدير التنفيذي للمؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة وطارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو الحاكم ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

وتجول سموه ومرافقوه في أرجاء مشروع مجمع جراند مول المملوك لمؤسسة «عقار»، اطلع خلالها على سير العمل والعمليات وتسليم المشاريع وتسهيل مراجعة المتعاملين الراغبين بشراء أو تأجير الشقق أو التملك.

واستمع سموه من الشيخ راشد بن حميد النعيمي والقائمين على مشروع المجمع إلى شرح واف حول أهدافه الاستثمارية والخطط التسويقية المستقبلية له حيث يحتوي على مستشفي برايم ميديكال سنتر الذي يضم 100 سرير ومركز خدمات طوارئ متطور ومركز بريمير التشخيصي ومجموعة صيدليات إضافة إلى 90 محلاً تجارياً و9 قاعات سينما.

كما يضم المشروع برجاً للمكاتب التجارية وآخر سكنياً يضم أكثر من 409 شقق و6 طوابق مواقف سيارات ومركز ويست زون للتسوق ومجموعة مطاعم عالمية ويتميز بموقعه وسط مدينة عجمان على شارع الشيخ خليفة بن زايد.

وقال الشيخ راشد بن حميد إن المشروع معلم بارز ضمن إنجازات إمارة عجمان ومؤسسة «عقار»، ويعد خطوة نوعية لما يحتوي عليه من متاجر ومراكز صحية وشقق سكنية ومواقف وغير ذلك من الخدمات التي ستسهل من وصول المتسوقين للمجمع بكل سهولة ويسر.

وأضاف إن إقامة المجمع استغرقت وقتاً من الزمن والعمل بجهود حثيثة حتى تجسد هذا الحلم على أرض الواقع، معرباً عن ثقته بأن هذا المجمع الجديد سيصبح وجهة التسوق المفضلة في إمارة عجمان لكل من يسعى للحصول على القيمة المتميزة والاستثنائية ضمن بيئة تسوق مريحة. وأوضح أن المجمع تم تصميمه بواجهات زجاجية حتى ينتشر الضوء في جميع أنحائه.