تعزيز التعاون بين مركزي عجمان والشارقة للتحكيم التجاري

المصدر: عجمان - البيان

استقبل مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، وفدا من مجلس شباب مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي لتعزيز التعاون المشترك، ومناقشة آليات تعزيز دور التحكيم في دعم الاقتصاد والتعاون في إعداد جيل وطني من المحكمين المعتمدين.

حضر اللقاء بمقر غرفة عجمان أحمد المويجعي أمين عام مركز عجمان، وعائشة النعيمي وهندي المطروشي رئيس قسم إدارة الخدمات القانونية بغرفة عجمان.

وترأس الوفد حمدة البلوشي مدير القضايا بالمركز ورئيس مجلس شباب مركز الشارقة للتحكيم التجاري ومريم بن هدة مدير تطوير الأعمال والمنسق العام، وعدد من أعضاء مجلس شباب المركز.

وأكد أحمد المويجعي أهمية تبادل الخبرات والتعرف على مجلس شباب مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.