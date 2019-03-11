المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «فنادق أكور» افتتاح فندق جراند بلازا موڤنبيك مدينة دبي للإعلام، رسمياً ليضيف 235 غرفة وجناحاً من فئة 5 نجوم لقطاع السياحة في الإمارات. ويمثل الفندق الجديد أحدث الإضافات إلى مدينتي دبي للإعلام والإنترنت، ووجهة الإقامة الوحيدة من فئة 5 نجوم في المنطقة والأولى من نوعها ضمن «مركز الابتكار» الذي سيفتتح قريباً.

وهو يلبي الاحتياجات المهنية ومعايير الحياة العصرية للضيوف ممن ينشدون سهولة الاتصالات التقنيةّ وأعلى مستويات الراحة أو استكشاف معالم المدينة النابضة بالحياة بفضل موقعه القريب من شارع الشيخ زايد ومحطتي مترو نخيل ومدينة دبي للإعلام، وكذلك مول الإمارات ونخلة جميرا.

ويتيح الفندق لضيوفه طيفاً واسعاً من التجارب المميزة، بما في ذلك تذوّق أشهى المأكولات في واحد من مطاعمه الخمسة، أو الاسترخاء بجانب حوض السباحة، أو التعرف عن كثب على الثقافة المحلية أو تعزيز مصالحهم التجارية.

الغرف

يوفر الفندق 235 غرفة وجناحاً فسيحاً تتراوح مساحتها بين 46 و94 متراً مربعاً وتتوزع وفق عدة فئات. ويضم الفندق مركز مؤتمرات مجهزاً بالكامل، بما في ذلك قاعة احتفالات بمساحة 600 متر مربع تتسع لما يصل إلى 650 ضيفاً.

بالإضافة إلى 9 قاعات مخصصة للاجتماعات وحفلات الزفاف والفعاليات الاحتفالية وتحمل أسماء الرياح المختلفة من شتى أنحاء العالم، مثل ميسترال وبيز والخماسين والشمال. وأبرز ملامح الفندق، ثريا ذا سووب التي تتصدر البهو وتمتد بشكل حلزوني من السقف حتى المدخل.

وتحمل الثريا توقيع المصممة كاترينا هاندلوفا التي استوحتها من حركة الطيور في السماء، ويبدو من السهل لمس نهايتها التي تتدلى على ارتفاع 2.3 متر، وهي تتألف من 3500 قطعة كريستال تم نفخها يدوياً. ويضم الفندق 5 وجهات لتناول الطعام.