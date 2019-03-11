«دبي للسياحة» ترسّخ مفهوم الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

أكّدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) أهمية رفع مستوى وعي شركائها في القطاع بالحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أنّ تبنّي ممارسات فعّالة في إدارة الموارد سيساهم في تمكّن المنشآت الفندقية من تحقيق توفير كبير سنوياً وخفض تكلفة العمليات التشغيلية لها.

وتشكل عملية «إعادة التأهيل» ركناً أساسياً في السياحة، وتمثّل دليلاً ملموساً على التزام «دبي للسياحة» الدائم تجاه شركائها وتوثيق تعاونها معهم في إطار مبادرة «دبي للسياحة المستدامة» التي جاءت انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى تحويل دبي إلى مدينة مستدامة عالمياً.

وتهدف مبادرة «دبي للسياحة المستدامة»، التي أطلقتها إدارة التطوير والاستثمار في «دبي للسياحة»، إلى جعل دبي واحدة من أكثر الوجهات السياحية المستدامة الرائدة على مستوى العالم بالتعاون مع شركائها وهم: الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، و«كربون دبي»، ومجموعة عمل الإمارات للبيئة، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية، والصندوق العالمي للطبيعة، ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، فضلاً عن المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي كشركاء استراتيجيين.

وأكدت الدائرة أهمية التعاون المشترك بين المطوّرين وشركات خدمات الطاقة لتقليل انبعاثات الكربون بنحو 16% بحلول 2021 تماشياً مع «استراتيجية الحد من انبعاث الكربون الشاملة». وتهدف عملية إعادة تأهيل المباني إلى تحديث الأنظمة والتقنيات القائمة وتحويلها إلى أنظمة ذكية ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة، مما يساهم في تحسين عمليات التشغيل وخفض التكاليف السنوية.

وتتم برامج إعادة تأهيل المباني بعد سلسلة من الإجراءات والتدقيقات التقنية والمالية للأساليب المتبعة حالياً، ما يتيح لمالكي المباني ومشغليها تحديد أفضل ممارسات الاستدامة التي تساهم في تخفيض استهلاك الطاقة.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لإدارة التطوير والاستثمار في دبي للسياحة: في إطار تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى المدينة الأكثر استدامةً على مستوى العالم، نسعى إلى تشجيع الجميع على اعتماد ممارسات رفع كفاءة استهلاك الطاقة على نطاق واسع، بما في ذلك تنفيذ برامج إعادة تأهيل المباني في جميع فنادق دبي.

برنامج

ونفَّذ فندق ويندام دبي مارينا، في إطار سعيه ليكون مثالاً لغيره، برنامج إعادة تأهيل واسع من أجل زيادة إمكانية توفير الطاقة. ولزيادة تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، تشجّع «دبي للسياحة المستدامة» الفنادق على تسجيل ممتلكاتها في «أداة احتساب الكربون».