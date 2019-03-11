وفد مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار يزور المدن الأمريكية الكبرى لفتح أسواق جديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، انطلاق أول بعثاتها ضمن برنامج البعثات الترويجية العالمية لعام 2019 إلى الولايات المتحدة الأمريكية أول من أمس السبت وتستمر حتى السبت 16 مارس الجاري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع واحدة من أهم القوى الاقتصادية العالمية وفتح أسواق جديدة بما يتماشى مع رؤية دبي لتعزيز التنويع الاقتصادي.

ومن المقرر أن تزور البعثة مدينتي لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا ودينفر في ولاية كولورادو، وذلك تماشياً مع مساعي دبي المتواصلة لاستقطاب الاستثمارات من أسواق العالم الرئيسية.

ويأتي تنظيم البعثة الترويجية بشكل أساسي في إطار جهود المؤسسة المبذولة إلى إقامة شراكات مع المستثمرين الدوليين، وتمكينهم من التوسّع والاستدامة في أعمالهم من خلال إمارة دبي وتسليط الضوء على فرص الشراكة والمعرفة بين دولة الامارات والولايات المتحدة الامريكية في مجال الاستثمار والصادرات.. وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بإرسال بعثة ترويجية إلى هذه المدن.

ومن المقرر أن يشارك في البعثة الترويجية التي تقودها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار عدد 18 من كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومجمع دبي للعلوم، ودبي الجنوب، والمنطقة الحرة بمــطار دبي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومجموعة الإمارات، ومجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، وممثلين من البعثة الدبلوماسية الإماراتية في الولايات المتحدة.

وتواصل البعثة الجديدة تأكيد قدرات دبي القوية ومكانتها كمركز مثالي وبوابة للشركات الأمريكية الحريصة على توسيع نطاق أعمالها في دولة الإمارات والشرق الأوسط.

وتركز البعثة على الترويج للفرص والمزايا الهامة المتاحة في السوق المحلية في القطاعات التي تسهم في تحقيق مستهدفات في استراتيجية دبي الصناعية 2030 مثل قطاعات التصنيع المتقدمة، بما في ذلك الطيران وعلوم الحياة الطبية، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والخدمات اللوجستية وغيرها من السلع الأساسية سريعة الحركة.

آفاق تجارية

وقال فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «نحن على ثقة بأن مدينتي لوس أنجلوس ودينفر تحتويان آفاقاً تجارية واسعة تتيح عقد شراكات متبادلة ومستدامة بين دبي والولايات المتحدة، حيث تعد لوس أنجلوس أحد أهم المصدرين للمنتجات الزراعية المختلفة، ومعدات النقل، وأجهزة الكمبيوتر، والمنتجات الكهربائية، بالإضافة إلى الخدمات في قطاع البرمجيات والمجالات القانونية والأكاديمية، إلى دولة الإمارات.

كما توفر دينفر منصة غنية تستفيد منها دبي في مجالات الابتكار والخدمات والصناعات عالية التقنية، بالإضافة إلى شراكتنا التجارية والاستثمارية القائمة معها».

وأضاف: «نأمل خــلال البعثة الحالية أن نتمكن من عرض الفرص التي تقدمها دبي للمستثمرين الأجانب، حيث لا توفر الإمارة فرص التواصل العــالمي فحسب، وإنما تقدم أيضاً بيئة مشجعة لممارسة الأعمال لا مثيل لها للشركات الدولية العاملة في مختلف القطاعات وأن نبين كيف يمكن للشركات الأمريكية، لا سيما تلك العاملة في مجال التصدير وتنمية أعمالها عبر الاستفادة من المزايا التنافسية العديدة المشجعة على الاستثمار في دبي كمركز إقليمي أو شبه إقليمي لأعمالها، حيث تتميز دبي ودولة الإمارات بالاستقرار والأمن، وهما ميزتان إيجابيتان استفادت منهما حكومة دولة الإمارات لتطوير بيئة أعمال تنافسية تقوم على ركائز أساسية تتمثل في سهولة ممارسة الأعمال والشفافية والمسائلة. ونتيجة لذلك، يبدي المستثمرون على مستوى العالم اهتماماً وثقة متزايدة بدبي ومكانتها كوجهة استثمارية».

حملات

وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية سوقاً هاماً لدبي، حيث تعتبر أمريكا من أهم 5 شركاء تجاريين لنا في إمارة دبي، ونحن نعمل باستمرار على تعزيز المشاركة في هذه البعثات والحملات الترويجية التــي تسهم في تعزيز مكانة الإمارة من الناحية التجارية كمركز عالمي للتصدير وإعادته في أكبر أســواق منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف : «هناك أيضاً تجارة قوية في الخدمات بالإضافة إلى التعاون بين الشركات في المنطقتين الجغرافيتين، حيث نرى سوق دبي في وضع يسمح للشركات الأمريكية بالتوسع في منطقة الشرق الأوسط عبره نحو أسواق طموحة لعلّ أبرزها أسواق أفريقيا، وعلى الجانب الآخر فإن السوق الأمريكي لديه حجم مستهلكين لا يستهان به وسوق عالمي بإمكانه أن يحقق نجاح أي منتج يصل إليه».

ونجحت بعثة الترويج الاستثماري السابقة التي قام بها وفد دبي إلى لوس أنجلوس في تحقيق هدفها، حيث يتم متابعة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً مع مدينة لوس أنجلوس ويجري تنفيذها حالياً بشكل جيد ضمن القطاعات الرئيسية، بما في ذلك السيارات الكهربائية وألعاب الفيديو والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي والمجال الأكاديمي والرعاية الصحية والتقنيات النظيفة والاستدامة والإعلام والصناعات الإبداعية وغيرها من المجالات.

ووصلت قيمة صادرات لوس أنجلوس إلى الإمارات في عام 2017 إلى 834.6 مليون دولار، في حين بلغت صادرات ولاية كاليفورنيا إلى 1.516 مليار دولار.

مذكرة التفاهم

وخلال زيارته لمدينة دينفر، سيقوم الوفد بتوسيع نطاق محادثاته حول الاتفاقية الحالية الموقعة بموجب مذكرة التفاهم مع مدينة دينفر، بما في ذلك المناقشات الجارية مع طيران الإمارات. وتعرف مدينة دينفر بريادتها في مجال الصناعات الرئيسية مثل الطيران والبث والاتصالات والرعاية الصحية والخدمات المالية والعلوم الحيوية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

والجدير ذكره أن البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أظهرت أن حجم التجارة البينية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وصل إلى 21.8 مليار دولار في الفترة من شهر يناير إلى نوفمبر 2018، حيث بلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى دولة الإمارات 17.2 مليار دولار.

فيما بلغت الصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة 4.6 مليارات دولار خلال نفس الفترة. ويستمر برنامج البعثات الترويجية العالمية في خططه لاستقطاب الاستثمارات وترويج الإمارة كإحدى أهم وجهات الاستثمار في المنطقة والعالم.

كبار المسؤولين

ويضم الوفد عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم فهد القرقاوي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وعبدالله السبوسي القنصل العام في القنصلية العامة لدولة الإمارات، وأحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، ومروان عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لمجمع دبي للعلوم، وطحنون سيف المدير التنفيذي لمنطقة الطيران في دبي الجنوب، ومحسن أحمد الرئيس التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وكريم جمال من سفارة دولة الإمارات في واشنطن، وإبراهيم أهلي مدير الترويج الاستثماري في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وآل هنتون مستشار لدى مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وجمال مرغوب مدير مبيعات أول في «دافزا»، وكالياني رافي مدير مبيعات أول (مدينة دينفر فقط) طيران الإمارات، وفيرونيكا كويفاس مدير مبيعات أول (مدينة لوس أنجلوس فقط) طيران الإمارات، وجون ليو مدير مبيعات أول (مدينة لوس أنجلوس فقط) طيران الإمارات، وجيني دافل نائب رئيس الشحن التجاري في شركة الإمارات للشحن الجوي، وداني سبرايت رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي.

مرصد دبي للاستثمار

أشار أحدث بيانات «مرصد دبي للاستثمار» الصادرة عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إلى وصول حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الولايات المتحدة إلى دبي في العام الماضي 14.3 مليار درهم (3.9 مليارات دولار)، بإجمالي عدد مشروعات يصل إلى 121 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر للولايات المتحدة، ما يجعلها أكبر مستثمر من حيث حجم وعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي.

كما كشفت البيانات الصادرة عن المرصد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الولايات المتحدة تركزت في قطاعات العقارات والخدمات الغذائية، وتجارة التجزئة والجملة.