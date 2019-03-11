5 مليارات مبيعات عقارات دبي قيـد الإنشاء خلال شهرين

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

ضخّ مستثمرون من مختلف الجنسيات، أكثر من 4.9 مليارات درهم في عقارات قيد الإنشاء في دبي منذ بداية العام الجاري طبقاً لبيانات رسمية. ووفقاً لتحليل «البيان الاقتصادي»، فقد تركز اهتمام المستثمرين على مناطق تتمتع بشهرة عالمية أو مناطق استثمارية واعدة، وتصدرت منطقة برج خليفة، بعدما شهدت إبرام 227 صفقة، بقيمة 925 مليون درهم.

ثم منطقة مرسى دبي بعدما باعت 316 شقة، بقيمة 791 مليوناً ، ثم الخيران بـ 295 وحدة بقيمة 636 مليوناً، ثم حدائق محمد بن راشد بـ 551 شقة، بقيمة 519 مليوناً، وزعبيل بـ 160 شقة، بقيمة 406 ملايين درهم، والمركاض بـ 269 شقة، بقيمة 250 مليوناً، ثم الخليج التجاري بـ 289 شقة، بقيمة 390 مليوناً ونخلة جميرا بـ 12 شقة، بقيمة 160 مليوناً.

وقال خبراء إن دبي هي الأفضل حالياً للاستثمار العقاري، بفعل تراجع معدل التضخم، وزيادة قوة الدرهم، وارتفاع القدرة الشرائية للسكان. ويشهد السوق حجماً كبيراً من «الطلب المؤجل» على شراء العقارات، وبدأ هذا «الطلب»، بالتحرك على المعروض، إذ شهد عاما 2017 و2018، وجود أعداد كبيرة من الراغبين بالتملك، إلا أن المستثمرين فضلوا انتظار المزيد من العروض والتصحيح السعري للسوق.