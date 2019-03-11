«فوربس»: دبي تسعى لتكون أذكى وأسعد مدينة في العالم

المصدر: دبي- أشرف رفيق

قالت مجلة «فوربس» الأمريكية: إن دبي تسعى لأن تكون أذكى وأسعد مدينة في العالم، مضيفة أن رؤية دبي الذكية هي خليط بين رؤية القيادة السياسية واستراتيجية الحكومة المتكاملة، التي تدفع إلى المشاريع التقنية مع وضع المواطن في المرتبة الأولى من الأولويات.

ونقلت المجلة عن الدكتورة عائشة بن بشر المدير العام لمكتب دبي الذكية قولها: «حكومة دبي تريد شيئاً واحداً على وجه المواطن، وهو الابتسامة، وهذه الرؤية التي تبناها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معلناً الالتزام بأن تتحول مدينة دبي إلى أسعد مدينة على وجه أرض».

وأضافت: «هناك مقياس لهذه الرؤية يسجل مشاعر المواطنين بحق وبشكل شفاف، والمليارات التي تم إنفاقها على التحول الرقمي في دبي هو مقياس آخر يشير إلى تحسن مدى سعادة المواطن، ونعمل بموضوعية لتحقيق هذا الهدف ويمكن أن تحتذي به المدن، وأن تستفيد الشركات من بساطته وقوته في تحويل النتائج وقياس مدى الرضا على مستوى غير مؤسسي».

وأوضحت: «قادة العالم يمكن أن يستفيدوا أيضاً من خدمة المواطن، فعدم الثقة والكفاءة والآفات التي تفت في عضد غالبية خدمات المواطنين تكلف العالم 26% من إجمالي الناتج العالمي، وتضيع حقوق المليارات من البشر وفرص اقتصادية قيمتها تريليونات الدولارات بسبب البيروقراطية المذمومة».