«أدنوك» تطرح أول مناقصة لتطوير حقلي حيل وغشا في مايو

المصدر: دبي-أشرف رفيق

تبدأ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عملية مناقصة مشروع تطوير حقلي حيل وغشا في شهر مايو المقبل، من خلال طرح عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء، وفق ما نشرته مجلة ميد.

وتقدمت شركات المقاولات بوثائق التأهل للمشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 10 مليارات دولار، في أواخر يناير الماضي.

وأضافت المصادر إنه سيتم منح العقد ذاته وسوف يكون قبل الربع الثاني من عام 2020.

وتم تقسيم الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء في مشروع حيل وغشا إلى أربعة عقود فرعية، يشمل الأول مراكز الحفر البحري وخطوط أنابيب تحت الماء وأرصفة ومرافق ضغط.

ويشمل العقد الفرعي الثاني محطة معالجة حقل غشا البحرية وأماكن الإعاشة، ويشمل الثالث مرافق منطقة المنايف وخطوط أنابيب ومبنى التحكم الرئيس ومباني أخرى، ويشمل العقد الفرعي الرابع محطة منطقة المنايف الرئيسة للمعالجة (وتشمل تجميع الغاز ومعالجته ووحدة تجميع الكبريت).

وتشمل الشركات المؤهلة للمشروع هيونداي للهندسة والبناء وسامسونغ للهندسة الكوريتين الجنوبيتين ومواطنتهما «جي اس» للهندسة والبناء، ولارسين اند تبور الهندية، وبتروفاك البريطانية، وسايبيم الإيطالية، ومكدرموت الأمريكية و«جيه جي سي» اليابانية.