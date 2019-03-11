«ياه كليك» تطرح حلولها المتنوعة في معرض «كابسات»

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعرض خدمة «ياه كليك» للإنترنت الفضائي عريض النطاق، التي أطلقتها شركة «الياه سات» الرائدة عالمياً في خدمات الاتصالات الفضائية ومقرها الإمارات خلال مشاركتها في «المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية 2019» (كابسات)، باقة من خدمات الاتصالات الفضائية مع التركيز بشكل خاص على مجموعتها من حلول التعليم الإلكتروني وخدمات الصحة الإلكترونية القادرة على إحداث فرق في المجتمعات النائية.

وخلال المعرض الذي ينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي، سيحظى الزوار بفرصة لمشاهدة مجموعة من العروض الحية والمشاركة في مناقشات حول حلول التعلم الإلكتروني والصحة الإلكترونية. وينضم إلى «ياه كليك» في عروضها الحية شركاؤها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات «المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا»، وشركة «تيك فور لايف».

وقال فرهاد خان، الرئيس التنفيذي لـ «ياه كليك»: يشكل معرض كابسات منصة مهمة لإبراز مزايا ياه كليك وقدرتها على الارتقاء بخدمات التعليم والرعاية الصحية، وخاصة تعزيز وصول المجتمعات المحرومة إلى هذه الخدمات الحيوية التي تعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومن خلال دمج الإنترنت الفضائي عريض النطاق من «ياه كليك» مع منصات «المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا» و«تيك فور لايف»، يمكن توفير حلول متكاملة تساعد على النهوض بقطاعي التعليم والصحة في المجتمعات المحرومة عبر أفريقيا والشرق الأوسط ووسط وجنوب غرب آسيا.

ومن خلال تعاونها مع «تيك فور لايف»، تمكن منظومة «ياه كليك» للرعاية الصحية المناطق النائية من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الحساسة، وذلك من خلال ربط تلك المناطق بأهم المستشفيات عبر اتصال عريض النطاق موثوق ومعقول التكلفة.

وفي دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي، تبين أن 29% من سكان دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا يعيشون على بعد أكثر من ساعتين من أقرب مستشفى، مما يعكس حجم المشكلة التي تعمل «ياه كليك» على معالجتها.