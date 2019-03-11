«مطارات أبوظبي» تستعرض أحدث مشاريعها في المعرض السعودي للطيران

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «مطارات أبوظبي» عن مشاركتها في الدورة الأولى من المعرض السعودي الدولي للطيران الذي يقام خلال الفترة من 12 - 14 مارس الجاري في مطار الثمامة بالرياض، وذلك ضمن جناح دولة الإمارات بهدف تسليط الضوء على دورها في قطاع الطيران الإقليمي والاحتفاء بالتعاون والعلاقات المتينة التي تجمع بين السعودية والدولة، لا سيما في مجالات النقل الجوي والسياحة.

ويأتي انعقاد المعرض قبيل إنجاز مبنى المطار الجديد، والذي سيوفر للمسافرين تجربة استثنائية بالنظر إلى مستوى التقنيات والتجهيزات والمرافق الترفيهية التي يتضمنها وما يتميز به من قدرة استيعابية ووسائل للتنقل.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «سنسلّط الضوء من خلال مشاركتنا بالمعرض، على مبنى المطار الجديد، وقدرته الاستيعابية التي تصل إلى 45 مليون مسافرٍ إضافي سنوياً، ليقدم خدماته للمسافرين القادمين إلى الإمارة أو المغادرين منها أو مسافري الترانزيت، وذلك بالاستفادة من أحدث التقنيات وأفضل المرافق».

وتسلط مطارات أبوظبي الضوء على أحدث الخطوات التي اتخذتها لخفض تكاليف تأسيس الشركات في المنطقة الحرة. وحصلت المنطقة الحرّة على إعفاءات لعملائها من التسجيل العقاري «توثيق».