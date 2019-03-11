«الخبير المالية» تستحوذ على 3 شركات تعليمية في دبي والسعودية

المصدر: جدة - البيان

أعلنت شركة «الخبير المالية» المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، عن استحواذها على كامل حصص الملكية في كل من شركة مدرسة كابيتال بدبي وشركة العزيزية للتعليم والتدريب بمدينة الخبر السعودية، و90% من حصص ملكية شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب بالعاصمة الرياض، وذلك من خلال صندوقيها الخبير للملكية الخاصة التعليمي -2 و3.

وقال أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي لشركة «الخبير المالية»: «هذه الاستحواذات المهمة في شركات تعليمية عالية المستوى تعزز من قدراتنا في تنمية وإثراء القطاع التعليمي والمعرفي من خلال محفظة الخبير التعليمية التي تعكس جهودنا المستمرة للاستثمار في الشركات والقطاعات الحيوية الواعدة، لا سيّما قطاع التعليم الذي يتمتع بأسس ومحفزات اقتصادية قوية».

شملت الاستحواذات شركة «العزيزية» وهي مدرسة خاصة تأسست منذ أكثر من 35 عاماً بقدرة استيعابية تقارب 2000 طالب. و«مدرسة كابيتال» وتبلغ قدرتها الاستيعابية 2300 طالب، وشركة «التنمية» التي تأسست في العام 2005م، وتدير خمس مدارس بقدرة استيعابية إجمالية تبلغ 7000 طالب ضمن 11 مجمعاً مدرسياً.