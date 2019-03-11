300 مليون دولار محفظة عقارات «ميزون بريفيه» بنهاية العام

المصدر: دبي- البيان

توفر شركة «ميزون بريفيه»، وهي شركة متخصصة في تقنيات الضيافة وتأجير بيوت العطلات الفخمة وتتخذ من دبي مقراً لها، نهجاً مبتكراً يتيح لعملائها تجربة خيارات الإقامة الفخمة. وبالنظر إلى النمو الهائل الذي شهده سوق الإيجار قصير الأجل، حققت الشركة نمواً ثابتاً في حجم الأصول الخاضعة لإدارتها، حيث يُتوقع أن تصل قيمة محفظة أصولها إلى أكثر من 300 مليون دولار أمريكي بنهاية العام.

ومنذ إعلان الشركة عن جولة التمويل الأولى التي جمعت فيها 4 ملايين دولار أمريكي منذ أقل من 12 شهراً، حققت الشركة نمواً مطّرداً في عدد الضيوف، حيث ارتفع العدد من أكثر بقليل من 1,000 ضيف في العام الأول لها إلى أكثر من 10,000 ضيف في العام الثاني.