إقبال على جناح الشارقة بـ«بورصة برلين»

المصدر: الشارقة- البيان

اختتمت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» مشاركتها في «معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2019»، الذي اختتم أمس في العاصمة برلين بألمانيا، انطلاقاً من سعيها إلى إبراز الهوية الحضارية للإمارة والترويج لإمكانات القطاع السياحي فيها.

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها هذا العام أهم الخطط والاستراتيجيات والبرامج السياحية التي تنتهجها الإمارة وسلّطت الضوء على السياحة البيئية والضيافة المستدامة والأنشطة الترفيهية الخارجية التي تتميّز بها.

وقال خالد المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»: شهدنا في المعرض هذا العام إقبالاً واسعاً من آلاف الزوار الألمان والأوروبيين لجناح إمارة الشارقة، الذين اطلعوا على أهم ما نقدّمه من أنشطة وبرامج وفعاليات سياحية وترفيهية لزوارنا، إلى جانب إعلاننا عن مجموعة من المشاريع المميزة والمبادرات المتنوعة التي ستثري القطاع السياحي والاقتصادي في الإمارة وستلعب دوراً جوهرياً في رفع نسبة التدفق السياحي، الأمر الذي يعكس جهودنا المبذولة في إبراز المقومات السياحية الجاذبة للإمارة وتطويرها بشكل استثنائي بما يخدم السائح.

ويسعدنا أن نرى هذا الكم الهائل من المهتمين والزوار لجناح إمارة الشارقة خلال أيام المعرض، لاستكشاف ما نوفّره في الشارقة، مما يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود في خلق وتقديم مبادرات مبتكرة تعزز تجربة الزائر وتحفّزه على زيارة الإمارة واختيارها وجهة مفضلة بصورة دائمة 2021.

وأضاف: نحرض في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على المشاركة سنوياً في المعرض لتعزيز مكانة الإمارة عالمياً ولرفع نسبة التدفقات السياحية، تماشياً مع رؤية سياحة الشارقة2021، كما تأتي مشاركة الجهات الحكومية والخاصة مع الهيئة في مختلف المعارض والمنصات الدولية كعاملٍ رئيسي في دعم رؤيتنا وتطلعاتنا الاستراتيجية، مما يدل على تعاضد الجهود كافة في القطاعين الحكومي والخاص لتمثيل إمارة الشارقة والترويج عنها سياحياً لدى الجمهور العالمي خارج الدولة، وضمان لاستدامة تواجد الإمارة على خريطة السياحة العالمية وجهة استثنائية مفضلة للجميع، وهو أيضاً دليل واضح على تنوع المنتج السياحي الذي تقدمه كل جهة على حدة.