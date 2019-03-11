«الاتحاد» تسير «دريملاينر» إلى روما وفرانكفورت

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الاتحاد للطيران أنها تعتزم تشغيل طائرتها الجديدة المرتبة بنظام الدرجتين طراز بوينغ 787-10 دريملاينر، النسخة الأكبر حجماً من الطراز المتطور، لخدمة رحلتها الصباحية اليومية من أبوظبي إلى روما من 1 يونيو 2019، بالتكامل مع الرحلة الثانية الليلية المشغلة بالطائرة 777-300ER. كما تعتزم الشركة تشغيل طائرتها طراز بوينغ 787-9 دريملاينر لخدمة رحلتيها اليوميتين إلى فرانكفورت من 1 يوليو المقبل.

وتضم طائرة الاتحاد للطيران الجديدة طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، المرتبة بنظام الدرجتين، مقصورات الاتحاد للطيران من الجيل التالي لدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، وتتضمن 299 مقعداً إجمالاً تشمل 28 «استوديو درجة رجال الأعمال» و271 مقعداً ذكياً بالدرجة السياحية. ويتسع طراز 787-10 دريملاينر لنحو 336 مقعداً تشمل 32 استوديو درجة رجال الأعمال و304 مقاعد ذكية بالدرجة السياحية.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمجموعة الاتحاد للطيران: «تعدُّ روما وفرانكفورت من أهم المدن ضمن شبكة وجهات الاتحاد للطيران العالمية وتحظى بإقبال كبير من جانب المسافرين لأغراض الأعمال أو الترفيه على السواء. ومع إدخال المزيد من طائرات 787 الحديثة للخدمة في أسطولنا، يتيح لنا ذلك القدرة على تعزيز تجارب الضيوف على متن الطائرة وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بمقصورات دريملاينر الأكثر تخصيصاً في العالم، وأنظمة الترفيه المتطورة وتقنيات الاتصال على متن الطائرة، إلى جانب مستويات الخدمة والضيافة الراقية التي نشتهر بها».

تتميز طائرات الاتحاد للطيران من طراز بوينغ 787 دريملاينر بتصاميم مقصوراتها ومنتجاتها المبتكرة الحائزة الجوائز، والتي تتكامل مع مستويات الخدمة والضيافة التي تشتهر بها الشركة.