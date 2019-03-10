«ملبار» تطلق قلادات مصممة للاحتفال بعيد الأم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «ملبار ذهب وألماس»، وهي إحدى أكبر مؤسسات تجارة المجوهرات بالتجزئة على مستوى العالم، والتي تمتلك شبكة عملاقة ومنتشرة للبيع بالتجزئة موزعة على 250 منفذاً في 10 بلدان؛ مجموعة خاصة من الماس والحلي الذهبية (18 قيراطاً) احتفاءً منها وتقديراً متألقاً للحب الصامت الصادق للأم.

حيث يحتفل الوطن العربي في 21 من مارس من كل عام بعيد الأم، وذلك للتكريم والاحتفاء برابطة الأمومة الفياضة غير المشروطة بين الأمهات والأبناء. ويدعونا هذا اليوم للتفكر في مقدار عظمة الأمومة وعدم التعامل معها كونها إحدى المسلّمات، ويمنحنا هذا اليوم الخاص فرصة فريدة ومتميزة لإخبار أمهاتنا عن مدى حبنا وتقديرنا لهن.

حداثة

سوف تتوافر هذه المجموعة الخاصة في «ملبار ذهب وألماس» وإم جي دي- محلات مجوهرات لايف ستايل في دول مجلس التعاون الخليجي. تُركز مجوهرات إم جي دي – لايف ستايل على تقديم مجوهرات عصرية خفيفة تعكس روح الاستقلالية والحداثة لدى المرأة من خلال تصميماتها والمجموعة المعروضة كلها. احتفي معها بجوهر الأمومة الأصلي، واختر لها من بين التصاميم المتعددة للمجوهرات والحلي الماسية المشغولة بعناية.