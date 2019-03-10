شراكة بين «شروق» و«فنادق شذا» لإدارة منتجعات مجموعة الشارقة

المصدر: Ⅶ برلين- البيان

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) تعيين «فنادق شذا»، العلامة الفندقية، التي تجسد روح الضيافة العربية الأصيلة في الشرق الأوسط، لإدارة ثلاثة من منتجعاتها الفاخرة، ألا وهي «نزل الرفراف» في كلباء، و«واحة البداير» في صحراء البداير، و«نزل الفاية» في صحراء مليحة الأثرية.

جاء الإعلان عن ذلك خلال المشاركة الثانية عشرة للهيئة في الدورة الـ53 من معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر «ITB Berlin»، الذي يعد الأكبر من نوعه في صناعة السياحة في العالم، وذلك عبر منصتها المشاركة ضمن جناح هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة. ومن المقرر أن يختتم المعرض أعماله في العاشر من الشهر الجاري.

وحضر الإعلان عن الاتفاقية كلّ من مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لـ(شروق)، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في (شروق)، وسيمون كومبز، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «فنادق شذا».

تجارب أصيلة

وقال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لـ(شروق): «ستسهم منتجعاتنا الثلاثة في تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة التجارب الأصيلة والسياحة البيئية المحلية والإقليمية والعالمية من خلال تقديمها تجارب سياحية وترفيهية تجمع بين الأصالة والفخامة والمعاصرة. وتأتي مبادرتنا في القيام بهذا الإعلان خلال معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر في إطار إيصال وترسيخ هذه الرسالة بين أوساط السياح والمستثمرين الدوليين ممن يتطلعون إلى توسعة نشاطاتهم وأعمالهم في دولة الإمارات والمنطقة ككل».

تعزيز وترسيخ

وقال سيمون كومبز، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة فنادق شذا: «نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع شروق، ونقدم جزيل شكرنا وامتناننا لسعادة مروان بن جاسم السركال على تكليفه لنا بإدارة مجموعة الشارقة من مسك. ويمثل كل من هذه المنتجعات إضافة رائعة لمحفظة أعمالنا، لا سيما أنها تقدم تجارب فريدة لا تضاهيها أي تجربة إقامة فندقية أخرى في المنطقة».