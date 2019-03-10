« البيان» تفوز بجائزة أوسكار الإعلام السياحي العربي

المصدر: Ⅶأبوظبي ـــ رامي سميح

أعلن المركز العربي للإعلام السياحي أسماء الفائزين بجوائز أوسكار الإعلام السياحي في دورتها الحادية عشرة، وذلك على هامش مشاركته في معرض برلين للسياحة (ITB) بألمانيا، وسيحدد موعد ومكان حفل توزيع الجوائز في وقت لاحق.

وحصدت صحيفة «البيان» جائزة أفضل تحقيق صحفي سياحي وعنوانه (سياحة الترفيه بالإمارات.. تكامل يزيد التشويق) للزملاء رامي سميح وعمرو عادل وأحمد أبو الفتوح.

وفاز من الإمارات أيضاً دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بجائزة أفضل موقع إلكتروني، وفاز سعود الدرمكي من الإمارات بجائزة أفضل محتوى سياحي عربي على منصة يوتيوب، وحصد محمد مصطفى من فندق ريتز كارلتون أبوظبي جائزة لجنة التحكيم للقيادات الفندقية.

وشهد حفل إعلان الفائزين الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الأسبق، والدكتور سعيد البطوطي من منظمة السياحة العالمية، ورئيس مجلس السياحة الألماني، ووزير السياحة التونسي روني طرابلسي، ووزير السياحة اللبناني اواديس كيدانيان، ووزير السياحة المصري السابق الدكتور هشام زعزوع، وممثل وزير السياحة العُماني.

وصرحت الدكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب رئيس لجنة التحكيم أن جوائز الإعلام السياحي العربي، أصبحت مثالاً لتكريم المبدعين في مجال الإعلام السياحي والتراثي، موضحة أن أكثر من ثلاثة ملايين مصوت شاركوا في اختيار الفائزين عبر التصويت الإلكتروني لاختيار مرشحهم من بين ما يقرب من 178 شخصية تنافسوا في ما بينهم ليمثلوا 15 دولة عربية لحصد جوائز الإعلام السياحي العربي التي تعد الأهم على مستوى الشرق الأوسط.

ودشنت مراسم الإعلان بجناح الجمهورية التونسية الذي حظي بإقبال كبير من الحضور وجاءت النتائج كالتالي:

1 ـ شخصية التراث العربي للشيخة مي آل خليفة رئيس هيئة الثقافة والآثار بمملكة البحرين.

2 - جائزة شخصية العام السياحية للأستاذ الدكتور محمد عزت من مصر.

3 ـ جائزة سفير السياحة لخالد بطيان العمار من السعودية.

4 ـ جائزة القيادة العربية الأولى للهيئات السياحية العربية لشكري شراد من وزارة السياحة في تونس.

5 ـ جائزة أفضل مدير علاقات عامة في القطاع السياحي العربي لحسن خميس دماس من السعودية.

6 ـ جائزة أفضل وكالة سياحية وسفر عربية (وكالة نادي المسافر) من السعودية.

وجاءت جوائز الإعلام السياحي المتخصص كالتالي:

7 ـ أفضل تحقيق صحفي سياحي (سياحة الترفيه بالإمارات) للصحافي رامي سميح سيد قناوي من صحيفة البيان الإماراتية.

8 ـ أفضل حوار صحفي سياحي (أولويات التطوير وفق الخطط) للصحافي حمود المحرزي من جريدة عُمان بسلطنة عُمان.

9 ـ أفضل تقرير صحفي سياحي (عبر 3 طلعات جوية) للصحافي خالد الشاماني من صحيفة سبق من السعودية.

10 ــ أفضل تحقيق صحفي سياحي (المزاحيط الأثرية بالرس تاق) للصحافية منى الخروصية من سلطنة عُمان.

11 ـ أفضل مقال صحفي سياحي (البيت الغربي قصة تاريخ) للصحافي طالب المقبالي من صحيفة الرؤية بسلطنة عُمان مناصفة مع مقال (السياحة الدينية) للكاتب الأب رفعت ميشيل من المملكة الأردنية الهاشمية.

12 ـ أفضل تقديم إذاعي لبرنامج سياحي عربي للمذيع عمر عسران إذاعة صوت العرب من مصر مناصفة مع المذيعة أمل الجهوري من سلطنة عُمان.

13 ـ جائزة أفضل فكرة لبرنامج سياحي (خرائط سياحية) لفايز محمد عبدالله من السعودية مناصفة مع حاتم بالحوش من الجزائر عن برنامج (زينة البلدان).

14 ـ جائزة أفضل إخراج للبرامج التلفزيونية السياحية عن برنامج (أرض السمر) للمخرج سيف الدين حسن من السودان.

15 ـ جائزة أفضل فيلم تسجيلي (الاستشفاء البيئي) وفازت الإعلامية حنان أحمد عبدالرحمن من مصر مناصفة مع الإعلامية بشرى نيروخ من الأردن عن برنامج (العقبة وجهة السياحة العالمية).

16 ـ جائزة أفضل لقطة سياحية مصورة مناصفة كل من المصور محمد الفالح عن لقطة (عروض الصوت والضوء ـــ أبها)، والمصور عبدالمجيد صالح البلوي عن لقطة (شتاء طنطورة) والفائزان من السعودية.

وجاءت نتائج الفائزين بجوائز الإعلام السياحي التواصلي (سوشيال ميديا) كالتالي:

17 ـ جائزة أفضل محتوى سياحي على موقع سناب شات للمصور يوسف خالد الراشد من دولة الكويت.

18 ـ فاز موقع جودوبا من سلطنة عُمان بجائزة أفضل موقع إلكتروني عربي.

19 ـ جائزة أفضل حساب سياحي عربي على منصة انستغرام (السائح السعودي) محمد العوض من السعودية.

20 ـ فازت حملة (جو تو موروكو) التي نظمتها وزارة السياحة بالمملكة المغربية بجائزة أفضل حملة ترويجية سياحية عربية.

21 ـ أفضل محتوى سياحي عربي على منصة يوتيوب (ابن فطوطة)، من دولة الكويت لعادل نصار العدواني مناصفة مع (السياحة المستدامة) لسعود الدرمكي من الإمارات.

22 ـ أفضل فندق عربي ملائم للأسرة العربية - روتانا صلالة.

جوائز لجنة التحكيم الخاصة

1- جائزة القلم الذهبي للتميز الصحفي في المجال السياحي محمد السيفي بوكالة الأنباء العمانية.

2- جائزة التميز الصحفي في كتابة التقارير السياحية «بابل حاضرة الدنيا» للصحفي سامي الجابري من العراق.

3- جائزة لجنة التحكيم للكاتبة وفاء صبيح من الأردن.

4- جائزة لجنة التحكيم لحساب «مسنتر أوربا» ماجد القحطاني من السعودية.

5- جائزة لجنة التحكيم الخاصة «الإبداع التسويقي» محمد يوسف من مصر.

6- جائزة لجنة التحكيم الخاصة لحمود القويفل من السعودية.