«إل جي» و«إنّوفيست» تنظمان يوماً لتمكين رواد الأعمال

عقدت شركة إل جي إلكترونيكس (LG) شراكة مع حاضنة الأعمال «إنّوفيست» بهدف تشجيع الابتكار وتحفيز المواهب الشابة ودعم مبادرة رواد الأعمال في دولة الإمارات.

وتعرف حاضنة الأعمال «إنّوفيست» بباعها الطويل في مجال مساعدة الشركات الناشئة على الانطلاق والنمو لتصبح شركات رابحة ذات وجود إقليمي وعالمي، وتعتمد في تحقيق ذلك على شبكة إقليمية واسعة من مقدمي الخدمات والمستثمرين في الصناديق لدعم رواد الأعمال.

وفي إطار مبادرة UAEpreneurs أقامت إل جي وإنّوفست مؤخراً يوماً للمستثمر بهدف تمكين رواد الأعمال الشباب من اكتساب الأدوات اللازمة للتوسع في أفكارهم التجارية، ولهذا دعت الجهتان إلى هذا الحدث مختارة مجموعة من رواد الأعمال للالتقاء بالمستثمرين والشركاء الصناعيين وعرض الأفكار الجديدة أمامهم واكتساب الخبرات منهم.

ودعت إل جي المشاركين في «يوم المستثمر» للاجتماع بمسؤولي إدارة الشركة العليا في مكتب إل جي الرئيس، ليقدم لهم كبار المديرين خلاصة خبراتهم في ريادة الأعمال ويناقشون أهمية الابتكار

وقال يونغ جيون تشوي، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس الخليج: «هدفنا الأول من شراكتنا مع إنّوفيست، رعاية المواهب الشابة وتأمين مستقبل أولئك الرواد الذين يعول عليهم النهوض بالاقتصادات المحلية، الابتكار عنصر جوهري للنجاح ولدينا إمكانات ضخمة غير مستغلة في شباب اليوم، فإن قدمت لهم الأدوات الصحيحة في مرحلة مبكرة، ستحصل أفكارهم وشركاتهم الناشئة على العناية والاهتمام الذي تستحقه لمساعدتها على النمو». دبي - البيان