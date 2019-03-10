«الاقتصاد» تعقد اللجنتين المشتركتين مع أوزبكستان وقيرغيزستان

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

تنظم وزارة الاقتصاد زيارة لوفد رسمي وتجاري رفيع المستوى برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى جمهوريتي أوزبكستان وقيرغيزستان الأسبوع الجاري بهدف عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة مع كل من البلدين.

يضم الوفد عدداً من كبار المسؤولين من الوزارات والهيئات الاتحادية والجهات الحكومية المحلية إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات الأعمال والشركات الاستثمارية في الدولة.

ووصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في عام 2017 إلى 387 مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي للدولة مع جمهورية قيرغيزستان أكثر من 310 ملايين دولار.

ويتضمن برنامج اليوم الأول من الزيارة عقد الدورة الثالثة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في طشقند كما سيتم خلال هذا اليوم تدشين خط الطيران المباشر لشركة فلاي دبي بين البلدين بحضور معالي وزير الاقتصاد وأعضاء وفد الدولة من كبار المسؤولين.. ورجال أعمال من الجانب الأوزبكي، حيث تتزامن الزيارة مع انطلاق رحلات فلاي دبي بين دبي والعاصمة الأوزبكية طشقند فيما يتوجه وفد الدولة في اليوم التالي إلى العاصمة القيرغيزية بشكيك، حيث يتم عقد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان.

تعزيز الشراكات

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إنه انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة تواصل جهودها لتعزيز شراكاتها الاقتصادية الدولية مع مختلف الأسواق العالمية الواعدة حيث يمثل الربط مع وجهات اقتصادية وتجارية واستثمارية جديدة وواعدة محوراً أساسياً في السياسة التي تتبناها الدولة لتحقيق محددات رؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع يتمتع بالمرونة والانفتاح ويقوم على المعرفة والابتكار مشيراً إلى أن منطقة آسيا الوسطى تعد من أبزر الوجهات التي تركز عليها الدولة نظراً إلى قوة العلاقات الثنائية مع دول هذه المنطقة ونموها بصورة مستمرة، فضلاً عن وجود فرص متنوعة وواسعة لتعزيز التبادلات التجارية ولا سيما زيادة صادرات الدولة إلى أسواق هذه المنطقة، وتوسيع مجالات الاستثمار بين دولة الإمارات وهذه الدول الصديقة.

وأوضح معاليه أن عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة مع أوزبكستان يمثل خطوة مهمة للدفع بأواصر التعاون التنموي بين البلدين إلى مستويات أعلى عبر برامج وآليات واضحة وتنسيق مباشر وفعال بين الجهات الرسمية بين البلدين بما يعزز قدرة القطاع الخاص في الجانبين على عقد شراكات جديدة ومستدامة وإقامة مشاريع واستثمارات تخدم الأهداف الاقتصادية للبلدين، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستوفر منصة مهمة لمتابعة الإنجازات التي تمت خلال الدورتين السابقتين للجنة ومناقشة وتحديد مسارات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ومؤكداً معاليه أن المجالات المطروحة للتعاون متنوعة ومهمة، ومن أبزرها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والطيران المدني والخدمات المالية والسياحة، والاستثمار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والزراعة والمنتجات الغذائية، والصناعات البتروكيميائية والكيميائية وغيرها.

توسع فلاي دبي

من جانبه، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي.. تأتي رحلات فلاي دبي إلى العاصمة الأوزبكية تأكيداً على استراتيجية التوسع والنمو التي تنهجها فلاي دبي في تشغيل الرحلات إلى الأسواق غير المخدومة برحلات طيران مباشر من الإمارات ما يعزز من تدفق حركة التجارة والسياحة مع هذه الأسواق.

وأضاف الغيث إن فلاي دبي تمتلك اليوم واحدة من أكبر شبكات الوجهات في أسواق دول التعاون الخليجي ودول وسط آسيا من حيث عدد الوجهات ووتيرة الرحلات.

ونفتخر بالدور الذي تلعبه فلاي دبي في تنشيط العجلة الاقتصادية من خلال ربط السوقين عبر مطار دبي الدولي الذي يعد اليوم مركزاً عالمياً للطيران تعزيزاً للرؤية التي تبنتها القيادة الرشيدة وحرصها على تعزيز الروابط التجارية والسياحية مع مختلف دول العالم.