«بلوجراوند» تواصل نموها في دبي برفع تمويلها إلى 103 ملايين درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «بلوجراوند»، شركة تكنولوجيا العقارات، عن مواصلة نموها في دبي بعد حصولها على تمويل قدره 28 مليون دولار (102.8 مليون درهم). وتواظب الشركة على الاستثمار في التكنولوجيا والنمو، حيث شملت أحدث جولات تمويلها مشاركة رائد الأعمال البارز في مدينة نيويورك كيفن ريان، والذي انضم إلى مجلس إدارتها.

ومن بين المستثمرين الآخرين صناديق استثمارية راسخة وهي «مجموعة جبار للإنترنت» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، و«ڤينتشر فريندز»، و«إنديڤور كاتاليست». وتؤجر الشركة أكثر من 400 شقة جاهزة للسكن في دبي وتهدف للتحول إلى أضخم شركة لتأجير الشقق المفروشة في الإمارة بحلول عام 2019.

ويمثل اختتام جولة التمويل الأخيرة (12 مليون دولار في 2018 و8 ملايين دولار في عام 2019) إنجازاً كبيراً للشركة التي نمت إيراداتها السنوية بمعدل ثلاثة أضعاف على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وقال أمين حسني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «بلوجراوند»: «ندرك أهمية التكنولوجيا في صياغة توجهات العملاء، لذلك فإن امتلاك القدرة على الاستفادة من هذا التحول يجسد أداة في غاية الأهمية لتحقيق النمو. وفي هذا الإطار، فإننا نركز على تأسيس تجربة معيشية مدعومة بالتكنولوجيا تنال إعجاب الضيوف.

ولاشك أن التمويل الجديد سيساهم في تحقيق خطط النمو التي تتبناها شركة (بلوجراوند) وسيقربنا من تحقيق هدفنا بتأجير 1000 شقة في دبي بحلول عام 2020. كما سيتيح لنا تعزيز التجربة التي نقدمها لملاك العقارات والضيوف وجعل عملية التأجير أكثر بساطة وبتكلفة معقولة وتطغى عليها الانسيابية الفائقة».

وأشار سميح طوقان، الرئيس التنفيذي لمجموعة جبار للإنترنت: «اتخذت مجموعة جبار للإنترنت قرار الاستثمار في (بلوجراوند) ودعمها نظراً لثقتنا في القيمة الكبيرة التي يقدمها قطاع العقارات لاسيما مع تسخير التكنولوجيا لتوفير خدمة استثنائية وراقية للعملاء.

وتمتلك (بلوجراوند) منتجاً عالمياً تقدمه اليوم في دبي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتشهد وتيرة توسع متسارعة. ويسعدنا أن نكون جزءاً من قصة نجاحها».