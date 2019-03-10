«البيان » تحصد «أوسكار» الإعلام السياحي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

أعلن المركز العربي للإعلام السياحي، أسماء الفائزين بجوائز أوسكار الإعلام السياحي في دورتها الحادية عشرة، أمس، على هامش مشاركته في معرض برلين للسياحة (ITB) بألمانيا، حيث حصدت صحيفة «البيان» جائزة أفضل تحقيق صحفي سياحي وعنوانه (سياحة الترفيه بالإمارات.. تكامل يزيد التشويق) للزملاء رامي سميح وعمرو عادل وأحمد أبو الفتوح.

وفاز من الإمارات أيضاً دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بجائزة أفضل موقع إلكتروني، وفاز سعود الدرمكي من الإمارات بجائزة أفضل محتوى سياحي عربي على منصة يوتيوب، كما فاز محمد مصطفى من فندق ريتز كارلتون أبوظبي بجائزة لجنة التحكيم للقيادات الفندقية.

وشهد حفل إعلان الفائزين، الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الأسبق، والدكتور سعيد البطوطي من منظمة السياحة العالمية، ورئيس مجلس السياحة الألماني، ووزير السياحة التونسي روني طرابلسي، ووزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان، ووزير السياحة المصري السابق الدكتور هشام زعزوع، وممثل وزير السياحة العُماني، وممثلو وسائل الإعلام العالمية والعربية.