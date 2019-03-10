دبي وجهة عالمية للترفيه والتسوّق

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

حلت دبي في المركز السادس في قائمة أفضل وجهات التسوق لعام 2019، التي نشرها موقع «ait a main Paris»، وشملت 11 مدينة، متفوقة على بعض من أعرق مدن التسوق في العالم وعلى رأسها لوس أنجلوس وباريس وروما وهونغ كونغ.وتصدرت القائمة كل من طوكيو ونيويورك وموسكو وميلانو ولندن.

من جهة أخرى قال تقرير نشره موقع Sovereign البريطاني: إن دبي وجهة الباحثين عن المغامرة والترفيه، فهي تجمع بتوازن فريد من نوعه بين الثقافة والترفيه والاستجمام، تأسيساً على عدد الأنشطة مثل الجولات السياحية والحياة الليلية والشواطئ المتوفرة.

وبحسب الموقع حلّت دبي في المركز الرابع عالمياً ضمن 50 مدينة عالمية في مؤشر التوازن الرئيسي الذي يجمع بين العناصر الثلاثة وهي الثقافة والترفيه والاستجمام.

وأوضح التقرير أن دبي تحتضن ناطحات السحاب الضخمة بما في ذلك برج خليفة أكبر مبنى في العالم ومراكز التسوق الضخمة.

وحلت دبي ثانياً على المستوى العالمي في عنصر الترفيه بعد روما، متفوقةً على بانكوك وسردينيا وسنغافورة.