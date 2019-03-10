«دبي للسلع» تطلق منتج ذهب للأفراد نهاية 2019

المصدر: Ⅶ دبي - عمرو عادل

قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، إن البورصة تعتزم إطلاق منتج ذهب مصغر للمستثمرين والمتعاملين الأفراد للمرة الأولى بنهاية العام الجاري، موضحاً أن المنتج الجديد يعد الخطوة التالية على طريق تعزيز محفظة البورصة من المعادن الثمينة في ظل تركيزها على التوسع في الإمارات ودول التعاون.

وأوضح أن مجموعة منتجات السبائك الحالية في البورصة حالياً تتضمن العقود الآجلة للذهب والفضة وعقود كوانتو، إضافة إلى عقد الذهب الفوري الذي تم إطلاقه مؤخراً، ويعد الأول من نوعه في المنطقة والوحيد المتوافق مع أحكام الشريعة في العالم، ويشهد إقبالاً قوياً متوقّعاً أن تجذب عقود الذهب للأفراد عدداً أكبر من المستثمرين ويغري صغار المتعاملين في المنطقة، الذين يميلون للعزوف عن المخاطرة.

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