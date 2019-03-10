«ستاندرد تشارترد»: الإمارات زاخرة بفرص النمو

المصدر: Ⅶ دبي - وائل اللبابيدي

أكّد خوسيه فينالس رئيس مجلس إدارة مجموعة ستاندرد تشارترد أن الإمارات واحدة من 4 مناطق حدّدها البنك البريطاني أسواق «زاخرة بفرص النمو» في 2019 إلى جانب الهند وكوريا وإندونيسيا، مشدداً على التزام البنك بمواصلة تعزيز جهوده وعروضه في صيرفة الأفراد والشركات في الدولة للاستفادة من تلك الفرص ومن زخم النمو المتوقع.

وتوقّع فينالس في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» ارتداد عوائد البنك في الإمارات خلال 2019، مشيراً إلى أن البنك يعتزم توسيع عملياته في صيرفة الشركات في أبوظبي هذا العام وتعزيز قنواته الرقمية لجهة صيرفة الأفراد في الدولة، وأن عمليات النمو التي يستهدفها البنك ستكون داخلية.

وأضاف: «تحمل الإمارات فرصاً رائعة للنمو، فهي تقع في منتصف ممرات التجارة العالمية، ولدينا الكثير من الأعمال في الإمارات التي تربط آسيا وأفريقيا، ونتوقع نمو اقتصاد الدولة 3.5% هذا العام، وهي توقعات تتماشى مع توقعات صندوق النقد ونهدف إلى زيادة دخلنا في تلك الأسواق من 5 -7% خلال السنوات الثلاث المقبلة وخفض التكاليف بنسبة أقل من ذلك، بالإضافة إلى تعزيز المخاطر للحفاظ على النسبة المنخفضة للقروض المتعثرة».

وتوقع خوسيه فينالس أن يكون تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على البنك الذي يعتبر أحد أكبر 3 بنوك تجارية في العالم غير مباشر، مشيراً إلى أن حجم التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على البنك لا يتجاوز 2 أو 3% فقط من دخل البنك، وأن النظام التجاري قد يتأثر في حال حدوث «حرب» تجارية بين الدولتين.