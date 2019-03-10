مجلس سيدات أعمال عجمان ينظم ورشة «توصيف المنتج»

المصدر: عجمان - البيان

نظّم مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان ورشة بعنوان «توصيف المنتج» بالتعاون مع رواد للاستشارات الإدارية والتدريب.

قدّم الورشة في مقر غرفة عجمان المستشار الاقتصادي سالم حسن الغافري.

حضر الورشة الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، وعبير عيد الفرج مدير مكتب مجلس سيدات أعمال، وعدد من سيدات ورائدات الأعمال.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أن المجلس يسعى إلى تنفيذ جملة من الدورات وورش العمل المتخصصة التي تستهدف منها تطوير مشاريع سيدات ورائدات الأعمال بشكل عملي ينعكس على نمو واستدامة أعمالهن، موضحة أن الفعاليات التي ينظمها المجلس توفر منصة بين سيدات الأعمال، الأمر الذي يعزز تبادل الخبرات والشراكات فيما بينهن.

هذا وتناولت محاور الورشة «تعريف المنتج ووصفه وبطاقة وصف المنتج والبيانات المطلوبة وأهمية بطاقة المنتج وكيفية الحصول على المواصفات والمعايير المعتمدة».

وأكد أهمية بطاقة المنتج لكونها تبرز بيانات مهمة تتعلق بمدى ملاءمة هذه المنتجات أو خطورتها على فئات معينة من الناس، ويوصف المنتج من كل المحتويات والصلاحية وغيرها من الأمور التي تهم المستهلك.