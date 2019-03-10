«اقتصادية عجمان» تنظم ورشة حول حقوق الملكية الفكرية

المصدر: عجمان ــ البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ورشة لتوعية المستثمرين حول حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع منطقة عجمان الحرة، واستهدفت الورشة عدداً من المنشآت في أسواق المناطق الحرة في الإمارة، وتضمنت عرضاً للتعريف بحقوق الملكية الفكرية والقوانين المنظمة لها والإجراءات المترتبة على مخالفتها، كما تم توضيح الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بهدف حماية حقوق المنشآت الاقتصادية وجميع الأطراف المرتبطة بها.

وقال عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة «تأتي هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة لتعزيز الوعي القانوني لدى المستثمرين، كما أنها تترجم الشراكة الاستراتيجية مع المنطقة الحرة، والحرص المشترك على تكامل الجهود نحو تطبيق أفضل المعايير الخاصة بحماية العلامات التجارية وحماية المستهلكين في الإمارة، حيث تعمل إدارة الرقابة وحماية المستهلك بشكل دوري على تنفيذ حملات للتوعية وأخرى للتفتيش لتعزيز الثقة والارتقاء بمستوى الوعي والالتزام لدى مختلف المنشآت» وتم خلال الورشة توعية المنشآت الاقتصادية بمفهوم الملكية الفكرية، وخطورة الممارسات التجارية السلبية مثل بيع البضائع المقلدة، التي تضر بمختلف الأطراف وتؤثر بشكل سلبي على السوق.