«دابل ايه» تكشف عن خططها التطويرية في معرض عالم الورق بدبي

المصدر: دبي- البيان

تقوم شركة «دابل ايه ــ Double A» التايلاندية، ومن خلال مشاركتها في معرض عالم الورق، الذي ينطلق في 18 من الشهر الجاري بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بالكشف عن خطط الاستدامة وتنمية البيئة وتطوير المجتمع المستدام وخططها التطويرية، وذلك بحضور كبار المسؤولين في الشركة عبر منصتها في المعرض التجاري المتخصص في صناعة الورق ومستلزمات ومعدات وأدوات المكاتب «بايبر ورلد الشرق الأوسط 2019»، وتنظم ميسي فرانكفورت المعرض في الفترة الممتدة من 18 وحتى 20 من مارس.

وأشار مسؤول في شركة دابل ايه إلى أن دولة الإمارات كانت قد أعلنت عن رؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم، من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولدعم تلك الرؤية لا بد من تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة.

وتنتج الشركة 600 ألف طن من الورق سنوياً، ويقوم نموذج أعمالها الجديد على زراعة نبات شجر ورق «دابل ايه» الهجين الخاص في آلاف الهكتارات من الحقول التي لم تكن لتستخدم في غير ذلك بين الأراضي التي تسمى KHAN-NA باللغة التايلاندية، في سلوك زراعي طبيعي في دول جنوب شرق آسيا.