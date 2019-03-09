«البيان» تفوز بجائزة أوسكار الإعلام السياحي العربي لأفضل تحقيق صحفي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلن المركز العربي للإعلام السياحي أسماء الفائزين بجوائز أوسكار الإعلام السياحي في دورتها الحادية عشرة، وذلك على هامش مشاركته في معرض برلين للسياحة (ITB) بألمانيا.

وحصدت صحيفة «البيان» جائزة أفضل تحقيق صحفي سياحي وعنوانه (سياحة الترفيه بالإمارات.. تكامل يزيد التشويق) للزملاء رامي سميح وعمرو عادل وأحمد أبو الفتوح.

وفاز من الإمارات أيضا دائرة الثقافة والسياحية بأبوظبي بجائزة أفضل موقع الكتروني، وفاز سعود الدرمكي من الإمارات بجائزة أفضل محتوى سياحي عربي على منصة اليوتيوب، وحصد محمد مصطفي من فندق ريتز كارلتون أبوظبي جائزة لجنة التحكيم للقيادات الفندقية.

وشهد حفل إعلان الفائزين الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الأسبق، والدكتور سعيد البطوطي من منظمة السياحة العالمية، ورئيس مجلس السياحة الألماني، ووزير السياحة التونسي روني طرابلسي، ووزير السياحة اللبناني اواديس كيدانيان، ووزير السياحة المصري السابق الدكتور هشام زعزوع، وممثل وزير السياحة العُماني، وممثلي وسائل الاعلام العالمية والعربية.

وصرحت الدكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب ورئيس لجنة التحكيم إن جوائز الأعلام السياحي العربي، أصبحت مثالا لتكريم المبدعين في مجال الإعلام السياحي والتراثي، موضحة أن أكثر من ثلاثة ملايين مصوت شاركوا في اختيار الفائزين عبر التصويت الإلكتروني لإختيار مرشحهم من بين ما يقرب من 178 شخصية تنافسوا فيما بينهم ليمثلوا 15 دولة عربية لحصد جوائز الاعلام السياحي العربي التي تعد الأهم على مستوى الشرق الاوسط.

ودشنت مراسم الإعلان بجناح الجمهورية التونسية الذي حظي بإقبال كبير من الحضور وجاءت النتائج كالتالي:-

1-شخصية التراث العربي لمعالي الشيخة مي آل خليفة رئيس هيئة الثقافة والاثار بمملكة البحرين.

2-جائزة شخصية العام السياحية إلى الأستاذ الدكتور محمد عزت من مصر.

3-جائزة سفير السياحة للسيد خالد بطيان العمار من السعودية.

4-جائزة القيادة العربية الأولى للهيئات السياحية العربية للسيد شكري شراد من وزارة السياحة في تونس.

5-جائزة أفضل مدير علاقات عامة في القطاع السياحي العربي حسن خميس دماس من السعودية.

6-جائزة أفضل وكالة سياحية وسفر عربية (وكالة نادي المسافر) من السعودية.

وجاءت جوائز الاعلام السياحي المتخصص كالتالي:-

7- أفضل تحقيق صحفي سياحي (سياحة الترفيه بالإمارات) للصحفي رامي قناوي من صحيفة البيان الإماراتية.

8-أفضل حوار صحفي سياحي (أولويات التطوير وفق الخطط) للصحفي حمود المحرزي من جريدة عمان بسلطنة عمان.

9-أفضل تقرير صحفي سياحي (عبر 3 طلعات جوية) للصجفي خالد الشاماني من صحيفة سبق من السعودية.

10-أفضل تحقيق صحفي سياحي (المزاحيط الأثرية بالرستاق) للصحفية منى الخروصية سلطنة عمان.

11-أفضل مقال صحفي سياحي (البيت الغربي قصة تاريخ) للصحفي طالب المقبالي من صحيفة الرؤية بسلطنة عمان مناصفة مع مقال (السياحة الدينية) للكاتب الأب رفعت ميشيل من المملكة الأردنية الهاشمية.

12-أفضل تقديم إذاعي لبرنامج سياحي عربي للمذيع عمرعسران إذاعة صوت العرب من مصر مناصفة مع المذيعة أمل الجهوري من سلطنة عمان.

13-جائزة أفضل فكرة لبرنامج سياحي (خرائط سياحية) لفايز محمد عبد الله من السعودية مناصفة مع حاتم بالحوش من الجزائر عن برنامج (زينة البلدان).

14-جائزة أفضل اخراج للبرامج التلفزيونية السياحية عن برنامج (أرض السمر)للمخرج سيف الدين حسن من السودان.

15- جائزة أفضل فيلم تسجيلي (الإستشفاء البيئي)وفازت الإعلامية حنان أحمد عبد الرحمن من مصر مناصفة مع الإعلامية بشرى نيروخ من الاردن عن برنامج (العقبة وجهة السياحة العالمية).

16- جائزة أفضل لقطة سياحية مصورة مناصفة كل من المصور محمد الفالح عن لقطة (عروض الصوت والضوء –أبها)، والمصور عبد المجيد صالح البلوي عن لقطة (شتاء طنطورة) والفائزين من السعودية.

وجاءت نتائج الفائزين بجوائز الاعلام السياحي التواصلي (السوشيال ميديا) كالتالي:-

17- جائزة أفضل محتوى سياحي على موقع سناب شات للمصور يوسف خالد الراشد من دولة الكويت.

18- فاز موقع جودوبا من سلطنة عمان بجائزة أفضل موقع الكتروني عربي.

19-جائزة أفضل حساب سياحي عربي على منصة الانستجرام (السائح السعودي) محمد العوض من السعودية.

20- فازت حملة (جو تو موروكو) التي نظمتها وزارة السياحة بالمملكة المغربية بجائزة أفضل حملة ترويجية سياحية عربية.

21- أفضل محتوى سياحي عربي على منصة اليوتيوب (ابن فطوطة)، من دولة الكويت لعادل نصار العدواني مناصفة مع (السياحة المستدامة) سعود الدرمكي من الإمارات.

22- أفضل فندق عربي ملائم للأسرة العربية - روتانا صلالة.

وجاءت نتائج الفائزين المميزين بجوائز لجنة التحكيم الخاصة كالتالي :

1-جائزة القلم الذهبي للتميز الصحفي في المجال السياحي محمد السيفي بوكالة الأنباء العمانية.

2- جائزة التميز الصحفي في كتابة التقارير السياحية «بابل حاضرة الدنيا» للصحفي سامي الجابري من العراق.

3- جائزة لجنة التحكيم للكاتبة وفاء صبيح من الأردن .

4- جائزة لجنة التحكيم لحساب «مسنتر أوربا» ماجد القحطاني من السعودية .

5-جائزة لجنة التحكيم الخاصة «الابداع التسويقي» محمد يوسف من مصر.

6-جائزة لجنة التحكيم الخاصة لحمود القويفل من السعودية.

7-جائزة لجنة التحكيم الخاصة للتقديم التلفزيوني ريم الشافعي من مصر.

8-جائزة لجنة التحكيم للقيادات الفندقية للسيد محمد مصطفى بالريتز كارلتون أبوظبي.

9-جائزة لجنة التحكيم لوكالة «سما المسافر» السعودية.

10-جائزه أفضل موقع الكتروني لهيئة سياحية عربية لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.