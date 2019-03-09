عجمان تروّج عروض الترفيه والضيافة والمشاريع الجديدة في بورصة برلين

المصدر: عجمان - البيان

واصلت دائرة التنمية السياحية في عجمان مشاركتها في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر حيث تروّج الدائرة للإمارة ومناطقها السياحية المتنوعة والأنشطة والفعاليات التي تقام فيها.

ويتم تمثيل أكثر من 180 دولة في المعرض العالمي الرائد للسفر هذا العام، وتشمل قائمة الحضور وكالات السفر الدولية والسلطات السياحية ومالكي الفنادق. وتلتقي الدائرة خلال هذه المشاركة مع المستثمرين والخبراء في هذا المجال لتبادل الأفكار واستكشاف الاتجاهات والتطورات والابتكارات العالمية.

وقال صالح محمد الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان: «تقوم الدائرة خلال مشاركتها في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر بالترويج لعروض عجمان الحالية في قطاعي الترفيه والضيافة والمشاريع الجديدة الجاري العمل عليها أو التي أطلقت مؤخراً .

ومن بينها جائزة مُدامة التي أعلنا عنها في ديسمبر الماضي لتشجيع السياحة المستدامة في دولة الإمارات، وتقدير الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بشأن التنمية المستدامة والتوجه نحو اقتصاد أخضر».

وجهة سياحية

وأضاف: «تعد المملكة المتحدة وألمانيا من الأسواق المهمة. ولتقديم عجمان كوجهة سياحية في المملكة المتحدة، افتتحنا أول مكتب لنا بالخارج في لندن العام الماضي وقمنا بتعيين سكوت ماركتنج ليمتد لإبراز العروض المتنوعة التي تتوافر في وجهتنا. وتقوم الدائرة بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات التسويق مع شركات رحلات رائدة أخرى من ألمانيا والمملكة المتحدة».

وبفضل الجهود التي تبذلها دائرة التنمية السياحية في عجمان للترويج للإمارة؛ تستقطب عجمان عدداً متزايداً من الزوار المحليين والإقليميين والدوليين. ويُذكر أن إجمالي إيرادات الإمارة من السياحة والضيافة ارتفع في العام الماضي 2% إلى 467 مليون درهم.

وضمت قائمة المشاركين مع الدائرة في بورصة برلين كلّاً من: فندق عجمان، وفندق سرايا عجمان - وهو مجمع منتجعات فاخرة، وفندق باهي قصر عجمان، وفندق فيرمونت عجمان، وشركة لاما للسياحة، وشركة ميراكل للوجهات والخدمات السياحية، وشركة مسندم سي أدفنشر للسفر والسياحة، ومنتجع أوبروي بيتش ريزورت الزوراء، وفندق ويندهام جاردن كورنيش عجمان.