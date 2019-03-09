«الدائرة الاقتصادية» و«جمارك دبي» تدعمان المشاريع الوطنية في رخصة تاجر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري بالتعاون مع «جمارك دبي» عن إمكانية إصدار رمز المستورد الجمركي لأصحاب رخصة تاجر من المشاريع التجارية.

حيث يستطيع صاحب الرخصة إصدار رمز المستورد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.dubaitrade.ae وتعبئة نموذج البيانات المطلوبة في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز الفرص أمام أصحاب الأعمال التجارية، وتوفير المنصة المثالية التي تمكنهم من عرض وتسويق منتجاتهم وخدماتهم والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين داخل وخارج الدولة.

فيما ارتفعت رخصة تاجر الصادرة منذ إطلاق المبادرة حتى 7 من مارس الماضي 2075 رخصة.

وأكد عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري: «نحرص في اقتصادية دبي على تقديم حلول مبتكرة لدعم مشاركة أصحاب المشاريع التجارية التي تدار من مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة الاقتصادية والمساهمة بتلك المشاريع التي تعد دفعة قوية لتعزيز المشاركة في الاقتصاد الوطني».

وقال إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي: «نحرص على تطوير التعاون مع اقتصادية دبي لتقديم أفضل الخدمات التجارية والجمركية للمشاريع التجارية التي تدار من مواقع التواصل الاجتماعي دعماً لمشاركتها في النمو التجاري والاقتصادي بإمارة دبي.

ويمثل تمكين أصحاب رخصة تاجر من إصدار رمز المستورد الجمركي خطوة مهمة لتيسير تعاملاتهم التجارية واختصار الوقت والجهد لاستكمال استيراد البضائع من قبلهم وإتمام التخليص الجمركي عليها».