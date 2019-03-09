«الظاهري كابيتال» تُطلق البرج التجاري الذكي «ذا فيه» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة «الظاهري كابيتال انفستمنت» برجها التجاري الذكي والمتطور «ذا فيه» The V والذي يقع في منطقة البرشاء في دبي. ويهدف البرج الجديد إلى إثراء وتعزيز نمو المجتمع التجاري والعقاري في الإمارات.

واكتمل المشروع التجاري بنسبة 100%، وهو يتضمن مكاتب حديثة ومستودعات ومتاجر للبيع بالتجزئة. كما يشمل البرج التجاري عدداً من المقاهي الرائدة التي ستقدم المشروبات الساخنة والباردة بسعر التكلفة لمستأجري البرج.

وقال رشدي مزمل، مدير وحدة العقارات في مجموعة «الظاهري كابيتال انفستمنت»: «سيبدأ البرج التجاري العمل قريباً، حيث إنه سيتضمن تجهيزات ومرافق متطورة تمكننا من تلبية احتياجات المستهلكين بطريقة مميزة. ويعتبر البرج عبارة عن مبنى ذكي مجهز بمرافق حديثة للغاية تتناسب مع كافة الأعمال التجارية».

وتشتمل السمات الرئيسية للبرج بتبنيه لمقاييس أمنية صارمة، وذلك من خلال الاعتماد على تقنيات مميزة مثل تقنية التعرف البصري على السيارات، بالإضافة إلى وجود أجهزة تخزين آمنة ومضمونة تسهل تخزين البيانات والمعلومات والممتلكات الثمينة بشكل آمن وسريع.

وسيوفر مجموعة من الميزات لتحسين السلامة والراحة للمستأجرين وزيادة في الإنتاجية، لما يتمتع به البرج التجاري من تصاميم متطورة. كما سيتم توفير خدمات التبريد المجانية من خلال معدات تبريد وتهوية متطورة. وسيقدم البرج للمستأجرين قاعات اجتماعات ومراكز تدريب ذات مستوى عالمي وصالة للألعاب الرياضية الحديثة وحوض سباحة على السطح يعد الأول من نوعه، ليقدم تجربة مكتبية عالية الجودة.