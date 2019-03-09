الإمارات نحو مرحلة جديدة من ضبط جودة وأوزان المنتجات

المصدر: دبي - البيان

نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، رابعة ورش التوعية للمنتجين والموردين على مستوى الدولة، حضرها نحو 30 من كبار منتجي ومصنعي العصائر والمياه المعبأة، للتعريف بنظام القياسات الصناعية رقم 9 لسنة 2017، الذي سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي خلال العام الجاري.

ويسري على تجار وموردي المواد المعبأة في عبوات بأنواعها انسجاماً مع خطة توعية وطنية أطلقتها الهيئة العام الماضي لترويج النظام وضمان نشر الوعي به لدى الجهات المستهدفة.

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أنه ببدء التطبيق الإلزامي لنظام القياسات الصناعية.

فإن الدولة تدخل مرحلة جديدة من مراحل ضبط جودة وأوزان وأحجام المنتجات المصنعة في الأسواق المحلية، إذ سنلزم المصانع والمنشآت الإنتاجية الوطنية بتطبيق النظام الوطني، الذي سيساعد منتجاتهم في الخروج بأفضل صورة ممكنة، ويمكنها من كسب ثقة ومصداقية كبيرة لدى المستهلكين والأسواق الخارجية.

تقليل الأخطاء

ويهدف نظام القياسات الصناعية إلى ضبط القياسات في المصانع من خلال اتباع إجراءات جودة تضمن المعايرة والضبط لأدوات القياس في كافة مراحل الإنتاج، وتأهيل ورفع كفاءة العاملين في مجال القياسات والمعايرة، وإعداد دليل قياسات واضح ينظم الإشراف على عمليات القياس في المصانع لتقليل الأخطاء في القياس، فضلاً عن إبراز الممارسات الابتكارية التي تسهم في ترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة.

ونوه عبد الله المعيني، بأهمية النظام الوطني للقياسات الصناعية من حيث توفير الوقت والجهد في حالات ومراحل التفتيش على خطوط الإنتاج في المصانع، بالصورة التي تضمن تقديم المساعدة للمنتجين وتقليل الخسائر الناتجة عن هدر المواد الخام أثناء الإنتاج والتصنيع، كما يحقق للمستهلكين الدقة القصوى في الأوزان والأحجام والكميات في المنتجات، كما يقلل فرص الأخطاء الناتجة عن عدم دقة الأوزان.

وأشار إلى أن نظام القياسات الصناعية يعد نظاماً ابتكارياً يحدد منظومة متكاملة تنظم عمليات القياس، وتشمل كافة مراحل الإنتاج، بدءاً من القياسات المتعلقة بمدخلات الإنتاج، مروراً بكفاءة العاملين ودقة أدوات القياس وتصنيفها ومعايرتها بشكل دوري في مختبرات معتمدة للحصول على كفاءة القياسات، فضلاً عن تقليل الهدر وصولاً إلى المنتج النهائي وتوزيعه على المستهلكين.

ونفذت الهيئة ورش المرحلة الأولى من ورش التوعية بنظام القياسات الصناعية رقم 9 لسنة 2017، على مصانع الدهانات، ومشروبات الطاقة، ثم تجار وموردي الدواجن الطازجة، ونفذت ورشة مماثلة يناير الماضي لتجار المنظفات، وحالياً تنفذ الورشة الرابعة لمصانع العصائر والمشروبات الغازية والمياه المعبأة، ويتبعها ورش أخرى ضمن سلسلة التوعية للتجار والموردين.

كفاءة الإنتاج

وقالت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في الهيئة، إن النظام الوطني للقياسات الصناعية سيلزم المصانع وخطوط الإنتاج خصوصاً على صعيد إنتاج العصائر ومشروبات الطاقة،.

والدواجن الطازجة، والمياه المعبأة والدهانات، والمنظفات، بتطبيق النظام، الذي سيقلل الهدر في الإنتاج، وسيرفع من كفاءة العاملين في خطوط الإنتاج الوطنية، والتأكد من مطابقة أدوات القياس المستخدمة محلياً مع نظيرتها عالمياً، في مسعى لرفع الجودة الإنتاجية وتزويد المستهلك بمنتجات ذات مواصفات قياسية عالمية.