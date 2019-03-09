صحيفة نيجيرية: دبي مذهلة

المصدر: دبي-وائل الخطيب

قالت صحيفة نبض نيجيريا: «الجو العام في مدينة دبي في غاية الإبهار، سواء على مستوى أنماط الحياة المذهلة، أو الصروح المعمارية الخلاقة، وبيئة العمل الملائمة والفرص الرائعة، التي تجعل من المعيشة والعمل في المدينة أمراً يجب أن يتصدر قائمة الأفضليات لدى الكثيرين، يضاف إلى ذلك سهولة ممارسة العمل في ظل حياة آمنة».

وأضافت الصحيفة إن المغتربين يحولون بوصلات توجهاتهم بسرعة من أماكن أخرى شهيرة مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والولايات المتحدة وسويسرا إلى مكان كان في الماضي صحراء، موضحة أن دبي تحولت من مدينة صحراوية إلى واحة معمارية، وأضحت الآن مدينة الأحلام التي لا ينضب معينها؛ لتتحول الأحلام إلى حقيقة على الأرض.

وتابعت: «للعمل في دبي، يتم منح التأشيرات بشكل مؤقت على أن يتم تجديدها على فترات متقاربة وبمجرد أن توفر الشركة للعامل، وظيفة وأجراً، فإنها توفر تأشيرات لعائلته قد تستمر سنة إلى ثلاث سنوات».

وأشارت إلى أن سياسات الهجرة في الإمارات تمثل خطوة نحو سد الفجوات العالمية في مستوى المعيشة العام. وختمت الصحيفة: « حكومة دبي ملتزمة خلق بيئة شاملة، تنصهر فيها كل شرائح المجتمع مع الحفاظ على الثقافة والتراث والتقاليد الفريدة في الإمارات».