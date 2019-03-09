«مطار دبي» ثالث أهم محطات التوقف في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

نشرت مجلة«تايم» الأمريكية قائمة بأفضل 11 مطاراً للتوقف في العالم، حلّ فيها مطار دبي الدولي في المركز الثالث بعد مطاري أمستردام الدولي ومطار شانغي الدولي في سنغافورة، متفوقاً على مطارات عالمية مثل مطار ميونيخ وكيفلافيك في أيسلند، وهارتسفيلد جاكسون أتلانتا، وهونغ كونغ.

وقالت المجلة الأمريكية في تقريرها: «يستضيف مطار دبي المسافرين من جميع أنحاء العالم، ورغم أنه واحد من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، فإنه يتفاخر بعظمته من خلال المخزون الكبير والمتجانس من التسوق الفاخر من مجوهرات وحلي ذهبية، ونادٍ صحي فندقي فاخر، حيث يمكن للمسافرين أن يتوقفوا للاستمتاع بحمام بخار».

وأكدت روندا فيتيري، مديرة أعمال سافرت 237 يوماً في العام الماضي: «إذا أردت التوقف لفترة أطول، استأجر سيارة وتوجه إلى الصحراء للاستمتاع برحلات السفاري وركوب الجمال، ويمكن الوصول إلى ذلك من المطار بسهولة بعد التأكد فقط من الحجز المسبق».

وأوضحت المجلة: «معظم المسافرين يختارون الطيران مباشرة، ومع ذلك فإن هناك أوقاتاً يكون فيها التوقف خلال الرحلات ليس مصدر إزعاج، وإنما تجربة مثيرة في حد ذاتها، وفي حين تحتوي جميع المطارات على مدرجات أوتوماتيكية ومبانٍ فخمة، فإن بعضها يتميز بصالات فاخرة وأحواض سمك وحدائق ومسابح ومطاعم أصيلة».