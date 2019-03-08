طيران الإمارات ضمن أفضل 100 شركة عالمية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

واصلت طيران الإمارات تألقها على مستوى المؤشرات العالمية، وحلّت ضمن أفضل 100 شركة عالمية لعام 2019 ضمن قائمة مؤسسة الشهرة العالمية.

واحتلت الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والخليج وشمال إفريقيا، بينما جاءت في الترتيب 63 على مستوى العالم، علماً بأنها الشركة العربية الوحيدة في قائمة أفضل مئة في العالم.

وليست هذه المرة الأولى التي تفوز فيها طيران الإمارات بلقب عالمي، بل فازت بعدة ألقاب من قبل، مثل فوزها للمرة الثانية على التوالي بجائزة «أفضل نظام ترفيه جوي» في العام الماضي. كما حظيت الناقلة أيضاً بتصنيف ناقلة عالمية من فئة خمسة نجوم ضمن التصنيف الرسمي للناقلات الجوية، وهو الأعلى في البرنامج الرئيس لتصنيف الناقلات الجوية.