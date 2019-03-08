«المركزي» يحذر من اتصالات ورسائل احتيالية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حذر مصرف الإمارات المركزي العملاء من اتصالات هاتفية ورسائل نصية تدعي أنها من «المركزي» بهدف النصب والاحتيال.

وحث المركزي، في تعميم أمس، العملاء على ضرورة التنبه عند تلقي هذه الاتصالات، مشدداً على ضرورة عدم الإفصاح للمتصل عن أية معلومات متعلقة بحساباتهم المصرفية.

وأكد المركزي عدم تواصله مع الأفراد أو الشركات عبر اتصالات هاتفية ورسائل نصية لإعلامهم أنه تم إيقاف بطاقتهم المصرفية، مطالباً العملاء بأهمية حماية المعلومات الخاصة بحساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان من عمليات الاحتيال أو العمليات غير المصرح بها. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع حددت، أول من أمس، 19 إرشاداً للمستثمرين للتعامل مع الإعلانات الوهمية وحملات الترويج الاستثمارية المضللة.