شركات محلية وعالمية تتنافس على 4 مناقصات في ميناء «دبا»

المصدر: دبي-البيان

دعت هيئة ميناء الفجيرة شركات محلية وعالمية، للتقدم بعروض لتنفيذ عقود في ميناء دبا الجديد. ويتعلق العقد الأول بالطرق والبنية التحتية، وتضم الشركات «باتكو، الصين لهندسة الموانئ، داتكو، الخليج روك، لارسن اند تبرو، الوطنية للمقاولات، نايل وبن حارمل هيدرواكسبورت، ويد أدامز.

ويشمل العقد الثاني إنشاء مرافق المناولة وتشمل « الصين لهندسة الموانئ، فام القابضة وإف ال سميدث، لارسين اند تبور وشابورجي بالونجي وبي اتش بيوسترهوت. ويتعلق العقد الثالث بالحفر والاستصلاح ، ويشمل اركيردون وبام انترناشيونال، والصين لهندسة المواني، وبيسكس، وجريت ليكس للحفر والأرصفة، وجان دو نول، ولارسن آند تبرو، والوطنية للحفر البحري، ورويال بوسلكاليس، وفان أورد.

ويتعلق العقد الرابع بالأعمال البحرية، ويشمل اركيردون، وبيسكس، والصين لهندسة المواني، و داتكو والخليج والوطنية للحفر البحري، وأوفرسيز ايه اس تي.