3 مدن إماراتية ضمن قائمة أفضل 50 مدينة في العالم

المصدر: دبي- أشرف رفيق

دخلت 3 مدن إماراتية في قائمة موقع «ترافيل اند ليجر» السياحي العالمي لأفضل المدن في العالم لزيارتها خلال العام الجاري. ذكر الموقع أن مدينتي أبوظبي ودبي من أكثر مدن منطقة الخليج والشرق الأوسط ديناميكية، وهما من المراكز الثقافية المهمة في المنطقة.

إضافة إلى توفر أكبر وأفضل مراكز التسوق، وأماكن الترفيه والاستمتاع من حدائق تعد فريدة من نوعها في المنطقة، منها المخصصة للألعاب المائية، ومنها التي تضم ملايين الأنواع من الزهور النادرة، ومنها حديقة تضم مضماراً لسباقات فورمولا وان في أبوظبي.

وأضاف الموقع أن مدينة الشارقة أيضاً تستحق الزيارة هذا العام، وتبعد عن دبي 20 دقيقة فقط، وتحتوي على أكثر المباني التراثية عراقة في الإمارات. كما تضم المدينة عدداً من المتاحف مثل متحف الشارقة للفن الحديث، كما أن هناك محمية خور كلباء الطبيعية، الذي يضم أسماك نادرة قلما تجدها في بقية الإمارات.