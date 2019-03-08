«إكزاجلوب» تشارك في معرض «كابسات»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة إكزاجلوب الفرنسية للنظم الهندسية المشاركة في فعاليات المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات»، الذي سيعقد في دبي في الفترة من 12 إلى 14 مارس.

وستقوم الشركة بالترويج لحلول التراسل الفوري عبر الإنترنت لصالح خدمات البث المباشر والفيديو بناءً على الطلب، وكذلك لصالح تطبيقات المحمول وتوزيع الميديا الاجتماعية لمحتوى البث.

وسيتاح للزائرين فرصة التعرف إلى مختلف أنواع مشاريع الفيديو على الإنترنت من خلال منصة الشركة، إلى جانب الحصول على توصية خاصة وفقاً للمتطلبات الدقيقة لكل عميل. وستنظم الشركة ورشة عمل تعرض من خلالها تجربة مباشرة لخدمة التراسل الفوري عبر الإنترنت. كما ستقدم عرضاً سريعاً لمنصتها الجديدة الخاصة ببروتوكول ـIP والتي سيتم إطلاقها في خريف 2019.