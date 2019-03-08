مكتوم بن محمد يضع حجر أساس «دبي كومير سيتي»

المصدر: دبي- وام

وضع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي حجر الأساس لمشروع «دبي كومير سيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكلفة استثمارية تقارب 4 مليارات وثلاثمائة مليون درهم، بالشراكة بين سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي ومجموعة وصل لإدارة الأصول.

وأطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم المشروع أمس، في احتفال جرى في موقع المشروع الواعد في منطقة أم الرمول بدبي، بحضور الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا» وهشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول وعدد من المسؤولين والفعاليات الاقتصادية في الدولة.

واستمع سمو نائب حاكم دبي أثناء إطلاق المشروع إلى شرح قدمه الدكتور الزرعوني من خلال المجسم الضخم المعروض في خيمة الموقع حول مكونات المشروع وأهدافه ومراحل تنفيذه والقيمة الاستثمارية.

التجارة الإلكترونية

وأوضح الزرعوني أن المشروع سيرتقي بمنظومة تدعم قطاع التجارة الإلكترونية المزدهرة في دولة الإمارات والمنطقة من خلال استشراف مستقبل الأعمال.

والذي من المتوقع أن يوفر فرصة مثالية لكبار المصنعين العالميين والإقليميين والموزعين وتجار التجزئة الإلكترونية، ثم شاهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم فيلماً تسجيلياً حول الأعمال الإنشائية والصورة النهائية للمشروع، الذي سينفذ على مرحلتين الأولى تصل إلى التمام في الربع الأخير من عام 2020 فيما ينتهي العمل في المرحلة الثانية مع حلول نهاية عام 2021.

الاقتصاد المعرفي

وأشاد سمو نائب حاكم دبي بفكرة إنشاء هذا المشروع الفريد من نوعه في المنطقة، مؤكداً أنه يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دبي المدينة الرائدة في قطاع الاقتصاد المعرفي والإسلامي والذكاء الاصطناعي والابتكار ومركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية.

وأشار سموه إلى أن المشروع يتكامل مع منظومة خدمات قطاعات الطيران والشحن والمناطق الحرة التي تعتبر دولة الإمارات رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبارك سموه المشروع بعد أن أرسى حجر الأساس، مؤكداً أنه سيضع دبي ودولة الإمارات على أعتاب مرحلة جديدة من التنوع الاقتصادي والمعرفي والاستثماري، بحيث يؤكد من جديد أن دبي سترسخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة للاستثمارات العربية والأجنبية.

ترحيب عالمي

إلى ذلك أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس «دافزا» أن المشروع منذ الإعلان عن إنشائه حظي بترحيب واسع واهتمام عالمي من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في التصنيع والتجارة الإلكترونية كونه من أكثر القطاعات حيوية ونمواً في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خاصة وبمنطقة الشرق الأوسط عموماً.

مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم هذا القطاع في دولة الإمارات إلى 26 مليار دولار خلال عام 2022.

من جهته أشار هشام القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول إلى أنه يجري تطوير «دبي كومير سيتي» على مرحلتين وعلى مساحة من الأرض تقدر بأكثر من مليوني قدم مربعة ويضم المشروع ثلاثة مجمعات رئيسية الأول للأعمال، والثاني لوجستي.

والثالث ترفيهي اجتماعي وتعد «دبي كومير سيتي» ذات الموقع الاستراتيجي القريبة من مطار دبي الدولي الأولى من نوعها لجهة البنية التحتية المتكاملة والقادرة على دعم عمليات الشركات المستثمرة فيها التي تتطلب سرعة في عمليات الشحن الجوي والبحري إلى جانب المنظومة الإلكترونية والرقمية المتميزة، والتي تنظم حجم الطلب الكبير على البضائع والخدمات المرتبطة بها.

مسطحات خضراء

ويضم المشروع 12 مبنى عصرياً ومنافذ بيع التجزئة ويتميز «مجمع الأعمال» بمسطحاته الخضراء ويراعي معايير الاستدامة.

أما المجمع اللوجستي فيتكون من أكثر من مائة وحدة لوجستية بالإضافة إلى وحدتين مشتركتين فريدتين لإدارة العمليات التوسعية في المنطقة والإقليم، ويضم المجمع أحدث التقنيات وألواحاً شمسية لتوليد الطاقة النظيفة للمباني وغيرها.

وبالنسبة للمجمع الترفيهي الاجتماعي الذي يقع على مساحة 5 آلاف متر مربع ويتألف من صالات طعام وقاعات فنية ومرافق خدمية وترفيهية ترقى إلى تطلعات الشركات الراغبة في اتخاذ «دبي كومير سيتي» مقراً إقليمياً لها.

سموه:

* تجسيد رؤية محمد بن راشد في ريادة دبي بالاقتصاد المعرفي والإسلامي والذكاء الاصطناعي

* الإمارات على أعتاب مرحلة جديدة من التنوع الاقتصادي والمعرفي والاستثماري

أحمد بن سعيد:

* 62 مليار دولار قطاع التصنيع والتجارة الإلكترونية في الإمارات 2202

* إنجاز المرحلة الأولى الربع الأخير من 0202 والمرحلة الثانية بنهاية 1202