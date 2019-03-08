حفل «أورينت بلانيت» تنال جائزة نجوم الأعمال 2019

المصدر: دبي- البيان

حصدت «مجموعة أورينت بلانيت»، للعلاقات العامة والاتصالات التسويقية والاستشارات المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط، جائزة «نجوم الأعمال – الشركات الريادية 2019»، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخراً في فندق «جيه. دبليو ماريوت ماركيز» بدبي، بحضور واسع لكبار الشخصيات والمسؤولين في قطاع الأعمال من مختلف أنحاء المنطقة.

وتُعنى «جوائز نجوم الأعمال» بتكريم أبرز الشركات ذات الأداء المتميّز، والتي حققت إنجازات بارزة على المستويين المحلي والإقليمي، حيث يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم تضم كبار الخبراء والمتخصّصين في قطاع الأعمال. وقال نضال أبو زكي، مدير عام مجموعة «أورينت بلانيت»:

«يعد هذا التكريم ثمرة لنتاج العمل المتواصل وتتويجاً لجهود فريق العمل المبدع وتفانيه في العمل الذي انعكس على أدائنا المتميّز خلال عام كامل. وأضاف أبو زكي: يشكل حصولنا على الجائزة حافزاً جديداً يمدنا بالعزيمة والإصرار، ويعطينا دافعاً إضافياً نحو بذل مزيد من العطاء والتطوّر في العمل، وتحقيق أعلى درجات التميز والريادة».

و«جوائز نجوم الأعمال» فعالية سنوية تحظى بأهمية عالمية كبيرة باعتبارها واحدةً من أبرز الجوائز المرموقة في المنطقة، وتستند إلى عمليات تقييم صارمة تحت إشراف نخبة من كبار الخبراء والمتخصّصين في مجال الأعمال.