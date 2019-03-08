«ذا بزنس يير» تعين مديراً عاماً لعملياتها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة ذا «بزنس يير» تعيين نيسليهان أيداغول مديراً عاماً لمكتبها في الإمارات. وتأتي هذه الخطوة في ظل توسعات مؤسسة ذا «بزنس يير» المتخصصة في مجال الإعلام والأبحاث الاقتصادية، وتمتد عملياتها في 35 دولة حول العالم. وتقدم المؤسسة تحليلات اقتصادية موسعة لخدمة المستثمرين ومجتمع الأعمال والحكومات.

وتتمتع أيداغول بخبرات في مجال الإعلام والتحرير الصحفي والأبحاث، وأشرفت على إعداد التقارير التي أصدرتها المؤسسة عن الإمارات في 2018، بإضافة إلى تقرير خاص عن دبي وأبوظبي ورأس الخيمة.

وأكدت أيداغول أن الإمارات تتمتع بآفاق نمو واعدة في شتى القطاعات وتشكل وجهة مثالية للعمل والحياة، وأكدت أن «ذا بزنس يير» ستواصل تسليط الضوء على إنجازات الإمارات من خلال التقارير المتخصصة إضافة إلى الوسائط الرقمية التابعة للمؤسسة.