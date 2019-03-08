بحث تحضيرات «عمومية» جمعية المهندسين

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس إدارة جمعية المهندسين الإماراتية اجتماعه الدوري الحادي عشر للدورة التاسعة عشرة وذلك بمقر الجمعية بدبي لاستعراض التحضيرات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية المزمع انعقادها في 14 أبريل.

ترأس الاجتماع محمد مشروم رئيس مجلس الإدارة، وحضره سليمان الهاجري أمين السر العام، وحصة الهرمي أمين الصندوق، وناصر بوشهاب رئيس المركز الإعلامي، والدكتور خليل الحوسني رئيس لجنة التدريب والمؤتمرات، والدكتورة الشيخة نهلة القاسمي رئيس مركز المهندسين الشباب.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهم مسيرة الجمعية في المرحلة المقبلة، كما استعرض الاجتماع مشاركة وفد الجمعية في اجتماع لجنة المهندسات العربيات التابعة لاتحاد المهندسين العرب، والذي أقيم مؤخراً بالقاهرة، وما خرجت به من توصيات أبرزها تخصيص الثالث من مارس يوماً للمهندسة العربية. وقد أشاد رئيس مجلس الإدارة بأداء لجنة المهندسين الشباب.